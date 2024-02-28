Дмитрий Астрахань
Автор
Военкор
Последние публикации
ВСУ потеряли первый Abrams. Почему сверхоружие не помогает Украине
Первый уничтоженный танк Abrams заставляет снова вернуться к теме вундерваффе и украинскому отношению к нему, которое не всегда понятно россиянам. Ведь дело не только в том, что наш солдат уничтожил легендарный американский танк. Такие танки повреждались и уничтожались в разных ситуациях. Случай...
28 февраля 2024
Это не смешно. Оружие времен Второй мировой в условиях современной войны
В ходе СВО периодически появляются фотографии, на которых бойцы ВС РФ вооружены оружием прошлых поколений, иногда даже времен Великой Отечественной войны. А на стороне противника использование подобного вооружения просто массовое явление. Каждое фото провоцирует не только военно-технические...
6 февраля 2024
Украина устраивает массовые убийства раз в месяц
Воскресным утром украинская артиллерия нанесла удар по рынку в Донецке, пострадали десятки человек. Только погибших на настоящий момент 18. Одновременно есть раненые и погибшие при ударах с беспилотников по бригадам скорой помощи и электрикам в Горловке и Донецке. В новости сейчас попадают обстрелы...
21 января 2024
«Голая» вечеринка. Из Донецка всё выглядит немного иначе
Прошли конфузы с не вполне одетой вечеринкой, праздники, омрачённые обстрелами городов… А скандалы всё никак не закончатся. В Донецк приехал один из участников нашумевшего действа Дима Билан, привёз помощь в больницы и даже забрал домой котёнка. Снова идёт обсуждение — прощать или нет, а если да...
17 января 2024
Украинского террориста может испугать только угроза его шкуре
После удара по Белгороду в нашем сегменте сети вышли на максимум и без того регулярные призывы к ударам возмездия. Часть людей призывала к ударам по военным объектам, часть — по Верховной раде и Банковой, часть просто хочет видеть кровь на улицах украинских городов. Однако, как обычно, есть «но»...
31 декабря 2023
Марьинка взята. Что дальше
Многолетняя история боёв за Марьинку завершилась победой русского оружия. Кто-то уже иронизирует про очередную победу в боях за никому неизвестную «избушку лесника», кто-то празднует освобождение города. Не будем разыгрывать сценки из киноэпопеи «Освобождение» и, склонившись над картой, указывать...
25 декабря 2023
Как актёры-эмигранты и активисты-эмигранты «узнают правду» об Украине
Один из массово тиражируемых ходов украинской пропаганды времён Майдана и начала войны в Донбассе в 2014 году можно описать так: «звонок в Киев». Либо некий человек был в Киеве, а там всё совсем не так, как рассказывают в России. Либо кто-то звонил киевлянину, который рассказал «правду». «Да...
21 декабря 2023
До полного «обезлюживания». Что не так с украинской математикой
Часто можно слышать один и тот же аргумент против СВО: якобы количество гражданских жертв каждый год действия Минских соглашений снижалось и достигло 25 человек за год. А начало СВО привело к их резкому росту, поэтому для спасения людей лучше было бы его не начинать. Конечно, этот довод нередко...
11 декабря 2023
Героизм и предательство. Как описания дончан видятся из Донецка
Реакция на мою предыдущую колонку о ждунах показала, что многие вообще не понимают происходящего в последние десять лет в ДНР и ЛНР: многочисленные комментарии о том, что «они сами виноваты», рассуждения о жителях востока Украины, «сидевших и ждавших, когда придёт русский и сделает за них всё», и...
4 декабря 2023
Кто ищет украинских ждунов на освобождённых территориях
Слово «ждун» сначала использовалось в украинском политикуме для обозначения симпатизирующих России граждан Украины — мол, затаились и ждут Путина. Но чуть больше года назад термин вошёл и в политический и военный язык россиян — уже для обозначения местных жителей освобожденных территорий, которые...
29 ноября 2023
Три стороны конфликта. Фарион против русскоязычных вэсэушников
Очередное, из серии любимых украинским патриотическим сообществом, заявление известного идеолога украинского национализма Ирины Фарион привело к обострению старого конфликта. В своём излюбленном стиле госпожа Фарион разжёвывала тему того, что русскоязычные украинцы — ущербные люди: им либо не...
18 ноября 2023
Интервью Залужного. Как людоеду прикинуться травоядным
В своём интервью журналу The Economist главком ВСУ Валерий Залужный озвучил в очередной раз мысль о том, что Украина воюет по-европейски, а Россия — по-азиатски. И это усложняет ход войны и возможности украинской армии. «Давайте будем честны, это феодальное государство, где самым дешевым ресурсом...
9 ноября 2023
Нужны ли российской армии женщины на боевых должностях
Вопрос о женщинах в армии выходит в повестку дня с известной регулярностью. Он оброс настолько мощными элементами идеологии и мировоззренческих позиций, что уже почти невозможно получить внятные ответы на главный вопрос: об эффективности женщин-военнослужащих. В некоторых кругах утверждения о...
5 ноября 2023
«Кто напротив» и «кто рядом». Мобилизационные армии в современной войне
К сожалению, в последнее время мы наблюдаем череду крупных войн. И сразу несколько крупных мобилизаций в разных государствах (Карабах, ДНР/ЛНР, Украина, Россия, Израиль). И после каждой из них, при всей разнице исполнения и ситуации, мы видели массу минусов мобилизационных систем середины прошлого...
31 октября 2023
Хитрая украинизация. Почему на Украине ведут войну за мову, а не за сердца
Иногда россиянину, который плохо понимает многие нюансы украинской жизни, может показаться, что там действуют нелогично. Часто со стороны это производит такое впечатление, что употребляются и более жёсткие выражения. К сожалению, против нас не идиоты и не психопаты, абсурдных поступков они не...
25 октября 2023
Время для принципа «свой-чужой» прошло
Много споров по поводу жёсткого текста Александра Васильева (одессита, а не историка моды). Он говорит о в целом понятном психологическом механизме, в котором обыватель сочувствует жертве. Приводя пример зрителей сегодняшних событий в Израиле, которые меняют свои симпатии вместе с новостями о...
21 октября 2023