В ходе СВО периодически появляются фотографии, на которых бойцы ВС РФ вооружены оружием прошлых поколений, иногда даже времен Великой Отечественной войны. А на стороне противника использование подобного вооружения просто массовое явление.

Иван Шилов ИА Регнум

Каждое фото провоцирует не только военно-технические обсуждения, но и приводит к жарким общественным дискуссиям. Но с ними всё более-менее понятно. С одной стороны, издевательства над устаревшим оружием, которым вооружают украинскую туземную пехоту, некоторое время были одной из любимых тем наших медийных персон.

Реальные же характеристики оружия при этом в расчёт никогда не брались. Когда появились фото резервистов из ДНР и ЛНР февраля 2022 года, на которых массово присутствовали и стальные шлемы, советские вещмешки и оружие разных лет выпуска, свою роль снова сыграли «эксперты». Помню, что тогда можно было прочитать и про высочайшие характеристики винтовки, с которой «деды до Берлина дошли», и даже про ужас, который эта винтовка наводит на НАТО.

РИА Новости/Максим Богодвид

На самом деле оружие 40-х годов массово использовалось с самого начала конфликта. Просто во многих случаях широкой публике это не так бросается в глаза. И у нас, и у врага массово применяется советский крупнокалиберный пулемёт ДШК, который, кстати, любим пользователями. Это касается и американского пулемёта Browning М2, который массово поставляли в ВСУ. Оба пулемёта являются массовыми в своём классе и использовались практически во всех военных конфликтах начиная со Второй мировой и до сегодняшнего дня, поэтому их часто считают современным оружием. Тем более что в обоих случаях патроны не изменились и продолжают оставаться базовым видом боеприпасов.

Пулемёты под винтовочный патрон также явление не столь редкое. Противник получил большое количество немецких MG3, которые являются модернизацией MG42 под общий натовский патрон. Ну а MG42, вообще-то, та самая «пила», с которой Вермахт воевал всю войну. Периодически появляются на фронте и советские пулемёты ДП/ДПМ времен Великой Отечественной. У нас калибр не менялся, поэтому их можно применять при необходимости.

Интересно, что в СССР в 1946 году была модернизация под названием РП-46, главным изменением которой был переход от характерного дискового магазина на питание лентой. Те или иные виды наборов для конверсии ДП в РП-46 производились сразу в нескольких странах и даже сейчас производятся для гражданского рынка в США. Думаю, что если применение этих пулемётов будет носить массовый характер, то и их конверсию в версии под ленту мы увидим в скором времени. Собственно, магазин и был основным недостатком изначальной системы.

Отдельно среди стрелкового оружия стоят типы, которые по разным причинам считались устаревшими. Именно так обстоит дело с ручными пулемётами, в первую очередь РПД. Он стал первым пулемётом под промежуточный патрон с ленточным питанием, по сути создав целый класс оружия. Но по финансовым причинам был снят с вооружения в СССР и заменён на РПК. А позднее ещё и сменился патрон. Далее весь класс ручных пулемётов ставился под сомнение, и к СВО мы подошли с взглядом на них как на оружие устаревшее. Но «большая война» показала, что это может быть не совсем так, дискуссия об их полезности в самом разгаре. На фронте не редко можно услышать, что хотелось бы иметь побольше ручных пулемётов. Особенно, если не вместо, а в дополнение к системам под винтовочный патрон.

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Однозначно устаревшим оружием являются пистолеты-пулемёты, особенно военного и первого послевоенного поколений. Их массовым использованием отметилась украинская сторона, забиравшая их как из собственных складов резерва, так и получавшая из-за рубежа. Полезность подобного оружия однозначно ограничена территориальной обороной, оружием самообороны и другими вспомогательными функциями. К счастью, на нашей стороне пока замечены лишь отдельные трофейные экземпляры.

Особняком стоят пистолеты. Для большинства пользователей в армии пистолет не основное оружие, поэтому его функции не очень связаны с характеристиками. Исключения есть, но они не массовые на фоне общей численности войск. Поэтому, в разумной степени, можно говорить о том, что устаревшие пистолеты вполне могут выполнять свои функции. Точно лучше иметь устаревший ТТ, чем ничего, если такая проблема встанет.

Важно понимать, что среди старых образцов стрелкового оружия есть такие, которые могут применяться либо в своей изначальной роли, либо в новой. Также, если к вопросу подойти продуманно, с помощью старых образцов можно усилить возможности подразделений в определённых задачах, если они поступают на вооружение как дополнение к современным штатным средствам. Однако многие образцы могут требовать тех или иных доработок, установки современных прицелов, замены деревянных деталей и так далее.

Каждый раз, когда на фото мелькает пулемёт Максима, необязательно кричать, что всё пропало. Важно сначала разобраться в технике и тактике вопроса, а не только качаться на эмоциональных качелях.

Но хватит техники и истории. Поскольку оружие воюет давно, то многие смогли побывать на «принимающей» стороне. Начнём с того, что и браунинги, и советские ДШК стреляют не хуже, чем современные тяжелые пулемёты. А ставят их всё равно либо на стационарные точки, либо на машины. И вот я ни разу не встретил ни одного человека, которому бы понравилось быть под их огнём. Более того, с учётом большей точности огня они ничем не уступают современным «Утёсам».

Ситуации, когда грамотно установленные на опорных пунктах и рассчитанные на длительную стрельбу пулемёты Максима создавали большие проблемы наступающим, тоже не единичные. И никто ехидно не шутил про Чапаева и тачанки в этот момент, готов заверить. Такие шутки пишут те, кто под огонь Максима никогда не попадал. И ни разу не видел, как кто-нибудь выбрасывал бы это устаревшее оружие со словами «зачем мне лишний пулемёт?!».

Так что взгляд на оружие и шутки по его поводу очень сильно зависят от того, с какой стороны ствола ты находишься в этот момент. Если смотреть со стороны дульного среза — многое выглядит иначе.