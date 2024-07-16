Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приказал выдавать местным жителям огнетушители после того, как увидел один из ударов по сельским домам с украинского БПЛА. Стоит заметить, что до этого Гладков занимался и установкой укрытий на улицах, и системами оповещения, и аптечками для граждан.

ИА Регнум

Но каждая подобная инициатива, включая и последнюю с огнетушителями, некоторыми жителями, ждущими защиту от украинских боевиков, воспринималась как издевательство. К ним периодически присоединялись и ультрапатриотические блогеры.

Бесспорно, можно понять и тех, и других. Но реальность жизни прифронта немного сложнее, и надо признать, что таких условий по сбережению жизни мирных граждан, как в Белгороде, нигде больше нет и не было за последние десять лет. По крайней мере я не видел.

Поджоги сельских домов украинской «военной наукой» освоены прекрасно. В местах, где пожарные и скорая работать не могут, поскольку сами являются мишенью, устроить максимально большой пожар можно достаточно легко. Ещё до массового распространения БПЛА это делалось, например, стрельбой трассирующими пулями по крышам.

Кроме того, поджечь можно и постепенно зарастающие огороды, с которых огонь перекинется уже на село. Так было в Зайцеве, в Коминтернове, в Крутой Балке. В 2020 году полностью сгорел посёлок Доломитный под Горловкой, огонь удалось с трудом остановить уже в полях и лесопосадках за ним. На месте разрушенного Доломита сейчас плотные заросли и даже печные трубы не видны — был посёлок, и нет его больше.

А огнетушителей, и тогда, и сейчас, почти никогда рядом нет. Либо их давно уже использовали, а на новые нет денег или возможности за ними поехать. Поэтому стандартный пожар в прифронте выглядит так: хозяин дома, часто бабушка-пенсионерка, пара соседей и несколько свободных бойцов, пытающихся садовым шлангом, ведрами и лопатами остановить распространение огня.

Или даже не пытающиеся, а просто вытаскивающие из дома стариков и коробочку с самым ценным: документы, пара фото и тысяч 10–20 рублей. Понятно, что жители Белгородчины побогаче и могут позволить себе держать пару огнетушителей в доме. Сегодня могут. Но у огнетушителей тоже есть срок годности.

Многие стали громко требовать эвакуации жителей, что в целом правильно, но тоже немного оторвано от действительности. Ухоженные улочки и огороды без людей имеют свойство быстро зарастать, а это — снова верный путь к пожарам, которые тушить никто не будет.

Кроме того, большая часть домов вообще не рассчитана на долгое существование без эксплуатации. К этому нужно добавить постоянные обстрелы, которые постепенно будут выбивать окна, повреждать крыши, выбивать инфраструктуру… Поэтому если, как в приливе чувств требуют многие, всех поголовно эвакуировать, то возвращаться через некоторое время уже будет, скорее всего, некуда.

Это не то же самое, что взять чемодан, уехать в отпуск, а через пару недель застать свою квартиру в том же виде, в каком оставили. Обстрелы, огонь, погода и мародёры сделают своё дело. Поэтому нужно понимать, что кто-то обязательно останется для поддержания инфраструктуры, а с такими людьми будут оставаться и семьи. Полностью «очистить» прифронт от гражданских всё равно не получится.

Эвакуация — это часто отъезд навсегда. Ну или до полного восстановления родного посёлка. В этом нет ничего плохого, просто последствия нужно чётко понимать заранее. Многие мирные жители это, кстати, понимают и чувствуют, поэтому дома и остаются. Основная сложность, стоящая перед ними, не в том, чтобы провести месяц в лагере беженцев, а в том, что надо начинать новую жизнь на новом месте на непредсказуемый срок.

И пока интенсивность обстрелов ещё относительно позволяет следить за хозяйством, многие пытаются оставаться. Пока в опасных местах остаются люди, такие простые вещи, как огнетушители, аптечки или укрытия, могут сохранить их жизни. И поэтому всем этим надо заниматься.

Огнетушителей, названных издевательством, на многих сотнях километров линии соприкосновения нет больше нигде. В лучшем случае гражданские могут получить еду, воду и топливо.

И называть выдачу средств тушения пожаров перекладыванием ответственности экстренных служб на жителей в корне неверно.

В прифронте и пожарная, и скорая — мишени, и их будут беречь, потому что свою работу под огнём они всё равно выполнить не смогут. Да и не так их много, чтобы ими легко разбрасываться.

Мёртвые пожарные и врачи никого не спасут, поэтому и существуют определенные зоны работы и интервалы безопасности. У жителя прифронтового посёлка выбор простой: огнетушитель, аптечка и самопомощь — либо уезжать. Третьего нет и быть не может.

Конечно, у меня нет и не может быть морального права призывать кого-то оставаться или уезжать, это просто пояснения к ситуации. Можно сколько угодно требовать приезда пожарных или скорой, но от требований они не появятся быстрее. Точно так же можно требовать срочно отогнать врага подальше от Белгорода, но бои идут по своей логике и к требованиям не прислушиваются.

Я понимаю состояние людей в зоне боевых действий и много раз такое видел, поэтому и советую: надо сразу брать и огнетушители, и аптечки, и вообще всё, что можно бесплатно получить. А требовать невозможного просто бесполезно.