Главным медиасобытием уходящей недели стало видео с нашлемной камеры украинского боевика, на которой от его лица запечатлён стрелковый бой, перешедший в рукопашную схватку. Итогом стало уничтожение хозяина камеры нашим бойцом, которым оказался якут Андрей «Тута» Григорьев.

Кадр из видео

Это — один из редчайших случаев рукопашной, который запечатлён на видео и доступен к широкому просмотру.

Следует признать, что украинский боевик бился умело, жёстко и до конца. Финал видеозаписи, где украинец признаёт противника лучшим, и просит дать ему спокойно умереть, произвёл отдельное впечатление.

«Патриотическая общественность» буквально взорвалась. Один за другим пошли вбрасываться тезисы типа «русские убивают русских», «сами с собой воюем», «русские солдаты — лучшие с обеих сторон», «перед смертью он перешёл с украинского на родной русский» и прочие.

Надо сказать, что подобные заявления массово всплывают пару раз в год то ли в качестве пережитка отсутствия знаний об Украине, оставшегося со времён до начала СВО, то ли как попытка увязать стереотипы с реальностью первого периода боёв.

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По мере углубления резонанса стали появляться и более абсурдные, но достаточно популярные комментарии о том, что уничтоженный боевик — чуть ли не наш с вами потерянный брат, и при немного других обстоятельствах мог бы вообще быть с нами на одной стороне.

Проще говоря, в конце третьего года СВО многие продолжают жить в реальности какого-то 2003-го года, сложившейся перед первым Майданом. Контекст происходящего на видео многим оказался непонятен, поэтому стоит пройтись по кадрам и разобраться с, казалось бы, очевидными вещами. Не с тактикой боя тактике, а именно с контекстом и подоплекой ситуации.

Видео не показывает нам украинского бойца со стороны, оно от первого лица. Тем не менее, можно видеть его оружие: карабин М4А1 и американскую гранату. Во время съемок (они, напомню, не сегодняшние, а сделаны еще в 2023 году) такое оружие использовалось в ССО и бригадах ГУР. Боевики «Азова»* в тот момент ещё имели в США статус преступной организации и ходили с автоматами Калашникова, американское армейское оружие им не полагалось.

Судя по всему, покойный главный герой видео — из так называемых подГУРовских бригад. Это подразделения националистов, которые перед СВО и в ее начале из своих подшефных разворачивало украинское управление разведки. Значительная часть из них создана на базе отрядов «Правого Сектора»* и его резерва, например, «Волки Да Винчи»*.

Боевик идёт с экшен-камерой и в первой половине видео комментирует свои действия на украинском языке. Причём акцент и построение фраз говорят о том, что он, вероятнее всего, украинизировался уже в сознательном возрасте. В среде «активистов» и националистов это было модно. А «Правом Секторе»*, в отличие от «Азова»*, этому уделялось и большое идеологическое внимание.

Скорее всего, покойный снимал одно из тех видео, которыми заполонен ютуб: «уникальные кадры украинского спецназа против русских мясных волн» или что-то подобное. Это — одна из задач, которые возложены на подобные подразделения.

Подходя к дому, украинский боевик получает ранение, но кидает гранату в окно и занимает позицию, на которой встречает выходящего Андрея Григорьева. Украинец выбивает автомат из рук нашего бойца, и выкривает пару матерных фраз уже на русском. А может и на украинском, тут разница небольшая.

Затем он берёт себя в руки и произносит: «Ты зачем на мою родину пришёл?!». Зачем он это говорит? Потому-что в этот момент ещё думает, что выйдет из ситуации героем и звездой. Он видит, что перед ним якут, и произносит то, что должен, по своей методичке. Он ещё думает, что бессмертен.

Почему важна его фраза «пришёл на мою родину?». А это — одно из клише, гласящих, что Россия прислала кавказцев и монголоидов (многие украинцы думают, что это вообще единственные жители России) захватывать Украину. А смелый и храбрый «украинский ариец» обязательно должен задавать им этот вопрос.

При этом надо понимать, что чаще всего он задаётся перед дальнейшими пытками и убийством: значительная часть украинских видео заканчивается именно так.

Но всё пошло не по плану. И умирающий молодой человек, видящий себя натурально поверженным эсэсовцем, признаёт, что проиграл якуту и просит его дать умереть спокойно.

Так кто же этот смелый «русский» украинский солдат, которым пытаются восторгаться и строить на основе его поведения различные идеологические теории? С наибольшей вероятностью это молодой человек, начавший путь в уличной политике в её украинском понимании. Затем дорос до какого-то отряда в «АТО», окончательно скрепив свою верность «идеям нации» кровью дончан в контролируемых условиях учебно-боевых операций под прикрытием ОБСЕ и политиков. Так он получил хорошую подготовку и опыт.

А затем — возвращение на улицы, чтобы сеять там «национальный порядок». В 2022-м — отправка в родные привилегированные подразделения для выполнения «особых задач», одну из которых он и выполнял, снимая это видео. А точнее, собственно видео и было одной из задач. Просто оно, согласно его планам, было завершиться иначе.

И нужно ли строить теории о том, что отъявленный нацист был «русским солдатом», оказавшимся по ошибке на другой стороне? Категорически нет. Потому что он таковым никогда не был. Он — яркий представитель новой украинской «политической нации», а уничтожение России и русского империализма всегда считал важнейшим условием существования этой «новой» Украины.

В реальность русских как нации он вообще, скорее всего, либо не верил, поскольку это «орда» и «финно-угры, укравшие у Руси-Украины имя», либо верил, но считал нас недочеловеками. Он, конечно, просто посмеялся бы над предположением, что в каких-то других исторических обстоятельствах оказался бы на одной стороне со славянскими братьями с востока. И над прочим написанным.

Казалось бы, можно ограничиться обсуждением бесспорного героизма нашего бойца, достойного высших наград, и не касаться личности противника. Но проблема в том, что такие утверждения и предположения размывают образ врага.

И ладно бы, я вообще не любитель дегуманизации. Но образ этот размывается в полном отрыве от реальности, в которой боевик не был русским и не считал себя русским. Он не подневольный «мобик», за его спиной не стоял в заградотряде английский офицер в пробковом шлеме. Он — отборный представитель «новой нации» и у него позади — тот ещё кровавый и сознательно выбранный путь.

Недостаточное изучение и понимание врага — большая интеллектуальная проблема. Нужно понимать его мотивы и логику действий, нужно знать кто есть кто в том зоопарке. И если уж браться интерпретировать его действия, то необходимо знать общий контекст и понимать смысл цитируемых вражеских слов.

Пытаться понять врага через свою логику и видение мира, а тем более с учетом нашей родной мифологии и болевых точек — большое заблуждение. И это заблуждение уже стоило нам не просто дорого, а очень дорого. Надо признать, что уровень экспертизы по Украине у нас до сих пор критически низок. И это — просто показательный случай. Украинец на видео может быть хорошим солдатом, но он русский ровно в той же степени, в которой таковым может быть солдат 6-й дивизии СС.

Я говорю об этом с 22-го года, но всегда находится кто-то, кто сразу же выдвигает обвинения в ненависти к украинцам по этническому признаку и призывах к геноциду. Интересно, что такие находятся обычно, в «старой» России, на самой Украине контекст таких слов прекрасно понимают.

*Террористические и экстремистские организации, запрещённые в России