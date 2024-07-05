Среди личного снаряжения российских солдат в начале СВО наиболее отставшим от современных стандартов элементом, пожалуй, была аптечка. Чаще всего она состояла из жгута Эсмарха, который помнит ещё Афганистан, и советского индивидуального перевязочного пакеты примерно того же времени.

ИА Регнум

В мире с нулевых годов «стандартом» считаются аналоги американского комплекта IFAK. Его разрабатывали по опыту локальных войн и исходя из расчёта на американские комплекты индивидуальной бронезащиты и скорость эвакуации, принятую в ВС США.

Однако по понятным причинам таких масштабных исследований и тестов в других странах проводить не могли, поэтому так или иначе все ориентируются именно на IFAK, включая и новую аптечку ВС РФ.

Надо также пояснить, что по современным стандартам индивидуальная аптечка — неотъемлемая часть снаряжения каждого военнослужащего. Причём это расходная часть, их тратят, они приходят в негодность вместе с остальным снаряжением и их необходимо постоянно заменять.

Поэтому быстрый полный переход всей огромной армии на единую современную аптечку — большая логистическая задача.

Важно понимать, что дело не только в качестве самой аптечки, но и в едином стандарте медицинской подготовки личного состава. Важна скорость действий каждого при использовании как своей, так и чужой аптечки. Именно поэтому речь идёт о необходимости одинакового основного состава снаряжения и его размещения, каждый должен уметь воспользоваться аптечкой другого, хотя бы в рамках взвода (группы).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899849" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Анастасия Красота © Регнум

Более того, если людям, которых обучали на один тип жгута, выдают другой, необходимо потратить соответствующее время на новое обучение. Эта же проблема возникает и при использовании своих собственных или волонтёрских аптечек.

Другая проблема в самой закупке: часто покупающий (будь то солдат или волонтёр) не обладает достаточными знаниями. В армию попадают реплики тех же жгутов, предназначенные для тренировок или военных игр.

Нередко покупаются просто некачественные изделия, не проходившие сертификацию. Или в попытках создать своё и дешевое разрабатываются изделия, которые просто не работают.

А то и вовсе представляют опасность для пользователя, как это было со многими попытками сделать жгут-турникет с металлической фурнитурой из отечественной ткани. Или с попытками производить жгуты, аналоги Эсмарха, но без учёта требований прочности и упругости материала, которые закладывались в изначальную конструкцию, и без контроля качества.

Военнослужащие приводят жгуты в негодность неправильным ношением (классическое обматывание приклада жгутом) или в ходе тренировок. После чего это снаряжение подводит в тот момент, когда от него зависит жизнь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/wmWz7wEGJ" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Анастасия Красота © Регнум

Поэтому, кроме качества и полноты комплекта, необходимо исходить и из того, чем умеет пользоваться как сам военнослужащий, так и большинство его товарищей.

Что приводит нас к вопросу не только единого стандарта аптечки, но и программы обучения. В войсках чаще всего учат либо «по-старому» на жгут Эсмарха, либо уже по опыту СВО.

Многие волонтёрские организации оказывают помощь в организации курсов тактической медицины. Опять же, как правило, в качестве основы берутся американские материалы и программы обучения.

Но единого принятого стандарта в армии в данный момент фактически нет. Это, кстати, хорошо заметно по снаряжению солдат, которые не просто носят по нескольку жгутов, а имеют жгуты разных типов — часто турникет и «Альфа», или Эсмарх. И в штатной аптечке также размещаются сразу два типа жгутов.

По идее тем, кто хорошо обучен использовать оба типа, это дает преимущество, можно выбрать тот, который удобнее в конкретной ситуации. Но в реальности, скорее, расчёт на то, что оказывающий помощь умеет использовать хотя бы один тип из представленных.

Многие забывают, что вопрос оказания медицинской помощи тесно связан и с ношением формы со снаряжением.

Мало иметь качественный жгут, надо также понимать, как разложены вещи в карманах и каково положение самих карманов. Даже пачка сигарет в кармане штанов помешает наложить жгут высоко, а ведь там часто и другие предметы.

У части моделей бронежилетов есть быстрый сброс, но у большинства его нет. А при многих ранениях его необходимо снять с пострадавшего и сделать это через голову может оказаться трудным.

В аптечках сейчас почти у всех есть щиток для закрытия пострадавшего глаза. Нужная вещь, но она странно смотрится с учётом отсутствия у нас в снаряжении защитных очков, которые есть почти во всех армиях развитого мира.

То есть мы допускаем поражение глаза мелкими осколками и мусором, но зато скопировали у американцев предмет для помощи тем, кто такое поражение получил.

Сохранение здоровья (а значит, и боеспособности) опытных солдат — сегодня одна из важнейших задач. Они должны не просто выживать, но и возвращаться в строй. Поэтому снаряжение вообще и аптечки в частности — далеко не вопрос моды или внешнего вида для патриотических картинок. Это буквально вопрос боевой эффективности нашей армии.