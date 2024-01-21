Воскресным утром украинская артиллерия нанесла удар по рынку в Донецке, пострадали десятки человек. Только погибших на настоящий момент 18. Одновременно есть раненые и погибшие при ударах с беспилотников по бригадам скорой помощи и электрикам в Горловке и Донецке.

Иван Шилов ИА Регнум

В новости сейчас попадают обстрелы с большим одновременным числом погибших. А сообщения про одного-двух раненых приходят раз в несколько часов, становясь фоновыми местными событиями. Чередуя относительно небольшие и крупные террористические акты, отработав эту тактику годами, украинские боевики добиваются сразу нескольких целей.

С одной стороны, люди понимают, что они под постоянной угрозой. С другой — повседневность насилия постепенно приводит к его вытеснению из новостей и отходу на второй план. Поэтому каждый раз, когда Украину обвиняют в военных преступлениях, там могут с удивлением спрашивать — «в каких»?

А раз в месяц Украина устраивает уже массовые убийства, чтобы всем было понятно: масштаб может измениться в любой момент.

Кстати, подобные удары с большим количеством жертв на Украине до сих пор принято считать «самообстрелами», а вот над ударами поменьше глумятся почти в открытую. Вроде как это Россия решает таким образом вернуть Донбасс в новостную повестку. Или ещё какое-нибудь абсурдное объяснение.

Одновременно на Украине говорят, что тела на снегу — это и есть настоящий «русский мир». А там, где «украинский мир», такого не происходит. И если полюбить Украину всем сердцем, то обстрелы могут и прекратиться или уменьшиться. Вот в Днепропетровске, где в своё время Украина задавила пророссийские протесты, не лежат ведь десятки тел на улице, ни на рынках, ни на остановках…

Это ведь не тезисы времён СВО, они ещё с 2014 года не изменялись. «Ну что, защитили тебя русские, доволен?» — повторяет после каждого обстрела украинское ИПсО, основной рупор террористов.

Через час вокруг обстрелянного рынка снова идёт жизнь прифронтового города. Продукты всё равно надо покупать, торговцам надо кормить семьи, жителям надо набирать воду. Ещё через пару часов, когда все формальности будут завершены, уберут тела. Для Донецка это достаточно повседневные явления.

Просто сегодня погибли 18 человек сразу, и в масштабе России это перекрывает историю котика Твикса. А в остальные дни жизней на «попадание в повестку» не хватает. И от этого к игре в «русскую рулетку» при выходе на улицу добавляется ещё и ощущение одиночества, оторванности, даже от своих.

На этом фоне, кстати, хуже всех смотрятся даже не украинские террористы, а их «полезные идиоты» в России и в мире. Они рассказывают то про промахи, которых нельзя избежать, то про огонь по военным объектам, то про что-нибудь ещё, вроде того, что виновен всегда тот, кто первым пересёк границу.

В терроризме виновен всегда только террорист, а в том, что подобные обстрелы — это продуманные и подготовленные террористические акты, лично я, по опыту этих лет, не сомневаюсь. Вместо вывода: за время написания этого текста количество погибших выросло до 18 человек.

Сейчас я выйду на улицу, наберу воды и куплю еды на вечер. Заодно, если будет тихо, погреюсь в кафе, потому что дома не топят. По дороге пройду пару оставшихся заметными мест попадания «градов» и места гибели больше чем десятка людей. Самое массовое отмечено венком на газоне, остальные постепенно забываются.

Это — повседневность. Как фанера на окнах и заклеенные скотчем отверстия от осколков на автомобилях. Всё далеко не так возвышенно, как в статьях некоторых гостей Донецка.

От редакции: число погибших выросло до 25 человек, ранены около 20.