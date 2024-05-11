Очередной виток развития техники привёл к тому, что современной армии уже не хватает штатного снабжения в виде оружия, техники и формы. Сотни, а то и тысячи позиций — от дронов до электрических «тележек» — больше не разрабатывают годами по классической программе, а берут «с полок». То есть армия не заинтересована в разработке, а получает готовые изделия.

Иван Шилов ИА Регнум

Огромное количество необходимых на фронте вещей просто невозможно пропустить через полные циклы определения технических требований, испытаний и проверок, разворачивание производства и прочего. Но, разумеется, все эти вещи нужны в войсках в огромных количествах и очень срочно — в идеале вчера.

Справедливости ради заметим: подобную ситуацию предсказывали давно. Ещё в девяностые, при создании очередной системы «солдата будущего», американские военные осознали, что многие её элементы устаревают быстрее, чем их успевают разрабатывать. Получается, в случае необходимости проще и дешевле докупать всё нужное на гражданском рынке.

Мемом стал кадр, на котором американский солдат управляет роботизированным комплексом с помощью пульта от игровой приставки. Это может показаться смешным, но на самом деле логично и правильно. Популярная приставка знакома солдатам с детства, она хорошего качества. Её легко купить и при необходимости заменить. Так почему бы не использовать?

Сегодня закупки для армии готовых товаров «с полки» — дело привычное. Даже в ситуациях, когда речь идёт о некоторых неосновных видах оружия, таких как дробовики или пистолеты. В случае же автомобилей, мотоциклов и многом другом подобный подход стал обычной практикой. Но здесь на первый план выходят экономические вопросы: грамотная закупка, цены, объёмы, сроки поставки, гарантии… Какие бы ярко-негативные эмоции ни вызывало у русского человека слово «менеджмент», это он и есть — менеджмент закупок во всей красе.

За время СВО и волонтёры, и российская армия значительно подтянули навыки менеджмента. Один из свежих примеров: в войска штатно пошли дробовики «Вепрь-12» — серийное гражданское оружие, отлично подходящее для стрельбы по малым БПЛА. Учитывая, что в войсках появились новое оружие и калибр, произошло всё рекордно быстро.

Vitaly V. Kuzmin

Почти вся малая механизация в войсках, от электрических тележек до пикапов, появилась уже в ходе СВО. Причём специализированных моделей среди подобной техники исчезающе мало, почти всегда они базируются на гражданских комплектующих. А чаще всего это ближайшие по необходимым характеристикам гражданские модели.

Большая (и лучшая) часть малых дронов — коммерческие модели, которыми управляют вчерашние геймеры и любители. Модернизируют и ремонтируют беспилотники электронщики-любители и инженеры, занимающиеся 3D-печатью.

Рассмотрим ситуацию на примере мототехники в войсках: мотоциклы, квадроциклы, багги. До СВО ничего этого в армии, за исключением специальных подразделений, не было. Сегодня же без мототехники невозможно представить штурмы, снабжение подразделений и эвакуацию с поля боя.

Да, можно было бы лет пять разрабатывать машину мечты, взяв за основу технологии ралли «Дакар», и получить в итоге мотоцикл по цене лимузина. Но проблема решилась быстро — на стыке солдатской инициативы, волонтёров, спортсменов, региональных властей и Минобороны. Решилась при помощи готовых изделий, пусть и не идеальных, но обслуживаемых, а главное — заменяемых.

При этом практически ни один проект военных багги из довоенных разработок не сыграл — дешевизна, массовость и масштабируемость в закупке оказались важнее.

Конечно, было бы преувеличением сказать, что романтика секретных военных НИИ или конструкторов-самородков совсем ушла в прошлое. Но способность быстро и эффективно понимать потребности и закупать уже имеющиеся образцы — настоящая суперсила в современных боевых действиях. И СВО это доказала.

Речь обо всём, что нужно на фронте — от спортивных носков до деталей fpv-дронов. Фактически «менеджер» становится профессией двойного, в том числе военного, назначения.

Виталий Аньков/ РИА Новости

Автор этих строк своими глазами наблюдал, как закупщики крупной гуманитарной организации не могли решить: купить целый контейнер китайских чехлов для бронежилетов или прислушаться к советам спецназовцев, рассказавших, что брать нужно дорогие чехлы от известных производителей? Разница в цене была чуть ли не на порядок. Снабженцы были готовы купить что угодно, но не знали, как поступить — принять решение было некому.

Что же делать? Грамотно подходить к закупкам, используя знания о потребностях войск и действуя в соответствии с механизмами современной экономики. Заниматься этим могут штатные менеджеры в погонах, временно привлечённые гражданские специалисты или специально созданный институт. Практика покажет, что лучше.

Как бы цинично не звучало, но на фронте нет ничего дороже солдата. Каждый раз, когда его можно обеспечить всем необходимым, мы в выигрыше. В целом, когда мы можем «заплатить деньгами», а не кровью — мы в выигрыше. Но у противника за спиной — снабжение Запада. Поэтому на каждый потраченный рубль мы должны получать максимально возможный результат. Это противостояние умов, знаний и комбинаций, и его тоже нужно эффективно вести.

Известная легенда гласит, что проектный менеджмент зародился в армии США, когда появилась необходимость координировать сложные цепочки выполнения проекта ракеты «Поларис». Современные боевые действия требуют современных решений.