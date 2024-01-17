Прошли конфузы с не вполне одетой вечеринкой, праздники, омрачённые обстрелами городов… А скандалы всё никак не закончатся. В Донецк приехал один из участников нашумевшего действа Дима Билан, привёз помощь в больницы и даже забрал домой котёнка. Снова идёт обсуждение — прощать или нет, а если да, то до какой степени.

Иван Шилов ИА Регнум

Конечно, из Донецка всё выглядит немного иначе, и акценты расставляются тоже иначе.

Днём 31 декабря вышла моя статья о том, почему на украинских террористов не действуют угрозы из российского телеграма и почему они будут продолжать вести огонь по городам. В общем-то, там были перечислены очевидные для дончан мысли, ничего нового с 2015 года по этому поводу и не скажешь. Чуть больше чем через 12 часов после этого, под бой курантов, по центру Донецка «пришло» несколько пакетов из реактивных систем залпового огня. Но примерно этого большинство и ждало, массовых скоплений не было, уличных празднований тем более. Зато на праздники старались давать воду побольше, почти каждый день, хотя бы на несколько часов. В общем, всё было почти как обычно, такие вещи уже давно не попадают в топовые новости и происходят довольно рутинно.

Тем временем участники вечеринок, быстро переставшие быть звёздами новогодних передач и корпоративов, записывали извинения, а кто-то даже первым начал заниматься благотворительностью. Постепенно дошли от участников до хозяев клуба, где всё это происходило. Патриотические каналы рвали по данному поводу баяны. Ведущие заламывали руки с риторическими вопросами про то, что подумают в Донецке, а что подумают на фронте.

Тут, конечно, об этих новостях тоже подумали. Но, надо сказать, что не как об основных. Звёздность и моральный авторитет представленных на вечеринке персонажей в Донбассе не так чтоб уж сильно большие. А паломничество с завозом помощи у всяких провинившихся тоже не такое и новое явление. Кстати, маркером часто является то, кому помогает известный гость. Если он старательно не помогает, не встречается и не показывается в кадре с военными, то, может быть, он оставляет себе небольшую подушку безопасности. А может, и нет, бывает по-разному. Да и путь, по которому люди узнают о том, что предпочитали годами не замечать, у каждого свой.

Ведь всегда можно сказать потом, что помогал просто страдающим мирным, детям или старикам. В кадре с военными это уже другое, тут без слов о Родине и своих ребятах не получится объясниться, а это уже необратимый поступок. Эту грань сложно перейти, когда вокруг тебя разные продюсеры, медиа, компании, дистрибьюторы и прочие. Вот и пытаются многие звезды пройти по тонкой грани. Оставить недосказанность, которую потом можно в свою пользу трактовать.

Что касается военных. Я допускаю, что кто-то действительно был взволнован новогодними огоньками и «голыми» вечеринками. Но я не спрашивал, а сам мне ни один человек своего возмущения не высказал. Больше всё как-то о доме, о семьях, о родных говорили. Ну и о насущном, про дроны и артиллерию, про ближайшие позиции и погоду. Надо понимать, что активное патриотическое сообщество в интернете и в тылу, со всеми его культурными войнами и прожектами изменения Родины достаточно сильно отличается от реальных людей, находящихся на фронте или вблизи него. Задница полуголой женщины и украшения на ней сначала обсуждаются в эстетическом аспекте, потом в финансовом и только потом, может быть, в социальном и моральном.

Парадоксально, но ведь ещё пару лет назад, если из Донбасса кто-то высказывался о двусмысленности различных поступков, скажем, отказа спортсменов от флага, то в ответ часто можно было услышать, что ненастоящих россиян не спрашивали. Сами, мол, как-нибудь разберёмся, а вы в нашей жизни мало того, что не понимаете ничего, так ещё и возмущаетесь. Теперь я в обратной ситуации: все обеспокоены тем, как в Донецке оценят голых звёзд.

В общем, все эти события такая себе часть повседневного ландшафта: упали «Грады», кто-то сделал глупость на видео, потом приехал с помощью и камерами, дали воду, снова упали «Грады», поэтому помощь снова нужна… И так годами, просто в Донбассе ко всему этому уже привыкли. А дальше только время покажет, кто провёл одноразовую акцию, а кто что-то понял и искренне изменился. За скобками остаётся только один вопрос: хорошо, мы все договорились, что так вот делать нельзя, а вместо нашумевшего украшения можно было купить десятки дронов. А как можно-то? Кто-нибудь знает? Какой длины должна быть юбка и на каком месте должно висеть украшение, чтобы потом не пришлось под давлением везти помощь?