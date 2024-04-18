В украинских социальных сетях распространилась новость о том, что очередной девятнадцатилетний боевик ликвидирован нашими войсками под Часовым Яром.

Соцсети Девятнадцатилетний боевик, ликвидированный под Часовым Яром

Казалось бы, это лишь одна из множества подобных новостей. Но именно этот молодой человек в свое время был локальным интернет-мемом.

Известным он стал за десять лет до смерти, будучи ребёнком, который ярко отвечал на вопросы журналистов в сюжете про открытие детских лагерей запрещённой в России террористической организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Полноватый ребёнок в очках, в футболке с символикой этой организации и американском кепи задорно говорил о военном лагере. И с детской серьёзностью объяснял, что это не какой-нибудь там детский лагерь «Орлёнок».

Произнося последнее слово по-русски, он кривлялся, как бы подчёркивая, что всё связанное с Россией — плохое и поэтому даже не имеет украинского названия. В те годы на Украине это было модным.

Почему эта новость вызывает такой интерес и иллюстрирует сразу множество процессов? Как судьба малолетней жертвы пропаганды увязана с общей ситуацией настолько, что фото покойника несколько дней будоражили сеть?

Перенесёмся в 2015-й. После вторых Минских соглашений стало понятно, что разрастание конфликта откладывается. И переживший все предыдущие события, выросший во много раз «Азов» получил под контроль и в полное правление вотчину — Мариуполь и прилегающие районы. Чтобы «крепить оборону» и пробуждать там любовь к Украине под угрозой оружия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882686" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Случай для Украины не уникальный, но именно Андрей Билецкий и его организация смогли в полной мере распорядиться открывшимися возможностями. Изучив исторический опыт своих нацистских кумиров, они поняли, что необходимо строить партию, военную структуру, широкое уличное движение, молодёжное движение и детскую организацию.

В общем, аналоги структур немецких нацистов — от НСДАП до «Гитлерюгенда», что особенно ими никогда и не скрывалось. Имея в подчинении такой удобный регион, азовцы активно взялись за дело и начали делать лагеря для детей.

На Украине, в общем-то, националисты под видом скаутских организаций этим занимались с девяностых годов, но степень откровенности азовцев была максимальной. Создавались абсолютно военизированные лагеря, приглашались преподаватели, инструкторы и вожатые, не скрывавшие своих взглядов.

Окучивались малолетние парни, желающие изучить ножевой бой, чтобы расправляться с «врагами нации» на улицах.

На тот момент откровенность демонстрируемых взглядов и «программы обучения» были слишком вызывающими даже по украинским меркам.

Однако хорошо умеющие заниматься скандальным пиаром неонацисты радостно всё это показывали широкой публике, почти не сглаживая острые углы. Какие-то родители отдавали детей на воспитание тогдашним «героям освобождения Мариуполя», а кто-то просто сплавлял трудных подростков в надежде на будущую успешную жизнь в структурах победителей.

Несколько раз ситуация привлекала внимание Запада. Всё-таки тема детей-солдат и настолько откровенный неонацизм воспринимались там достаточно болезненно. Тем более когда оказалось, что Брентон Таррант, устроивший массовый расстрел в австралийском Крайстчёрче, ездил учиться идеям «нациократии «Азова» в аналогичный лагерь для молодых людей постарше.

Были еще несостоявшиеся террористы из США, которые не успели съездить на Украину, но получали запрещённую литературу.

Однако к тому времени курируемая министром внутренних дел Арсеном Аваковым организация стала уже неприкасаемой. А чуть позже уже было совершенно непонятно, способен ли вообще кто-то внутри страны с ней справиться — так она укрепилась и разрослась. Так что западные заступники детей не спасли, хотя, честно говоря, не сильно-то старались.

И вот прошло 10 лет. Дети из первых наборов подросли и уже в качестве вполне сформировавшихся идейных бойцов пошли на фронт. Как раз почти в тот момент, для которого их и растили.

Конечно, пошли не так, как планировалось. Их готовили зачищать русских в окружённых регионах, а они попали в жестокую мясорубку. Но это уже нюансы. Главное, что их готовили воевать против русских, просто боевые действия пошли не по украинскому плану.

Интересно, что этот идейный молодой человек попал на фронт не после курсов подготовки в Англии или Германии. Туда таких не берут ещё со времён, когда после зачистки «Азовстали» появились съемки пленных азовцев с голыми торсами.

Их специфические татуировки не смогли оправдать перед своими согражданами даже самые сильные мастера западной словесной эквилибристики. Так что дорога таким персонажам — сразу под бомбы, без заезда в Европу.

Мальчик, ставший пасынком новой украинской нации, уничтожен на дальней дистанции, так и не показав навыки ножевого боя, которому его учили в лагерях. Англичане, которые по большому счёту всю эту конструкцию и создали, делают вид, что нет ни «Азова», ни таких вот мальчиков. Не существует их в природе — и всё тут.

Однако «Азов», который украинскому населению и Западу преподносили как исключительно временное зло для будущего планомерного истребления русских, жив и по сей день. Зачистка по хорватскому сценарию, которую они планировали, не случилась, а вместо этого уже армия России зачищает руины оккупированных Украиной городов.

И нам ещё предстоит иметь дело с многими подобными «мальчиками», которых за десять лет успели превратить в нацистские механизмы, вколотив в головы ненависть и веру в свою избранность.

И главное, что каждый день Украина захватывает обманом или угрозами новых детей и превращает и их в очередных нелюбимых пасынков новых «вождей» (позывной Билецкого в 2014-м — Белый Вождь).

И как бы страшно это ни звучало, но большую часть их, уже выросших, спасти и сделать нормальными людьми почти невозможно.