Первый уничтоженный танк Abrams заставляет снова вернуться к теме вундерваффе и украинскому отношению к нему, которое не всегда понятно россиянам. Ведь дело не только в том, что наш солдат уничтожил легендарный американский танк. Такие танки повреждались и уничтожались в разных ситуациях. Случай важный, но, мягко говоря, не уникальный в мировой истории.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Тут нам, как это часто бывает, необходимо вернуться в 2014 год. Ещё на Майдане, что бы там ни говорили для русской либеральной публики, стояли против России. И одним из важнейших тезисов всего этого движения было превосходство западной цивилизации над «дикой русской ордой». Оформляли это по-разному, кто-то показывал плакаты про «кружевные трусики», а кто-то задавал едкие вопросы на предмет наличия русских айфонов. Но речь шла о том, что Украина делает не просто экономический или политический выбор, а именно мировоззренческий. Полное превосходство западной цивилизации, а значит науки и техники, было одним из столпов этого мировоззрения.

Идея про то, что Украина воюет с Россией, появилась ещё в моменты попыток разгона Майдана Януковичем, а уже к весне стала официально принятой в государстве при новой власти. Россия воюет против Украины только с 2022 года, тогда как Украина воевала против России уже с 2014.

Ashley Chan/Global Look Press

Логичным стало быстрое объединение обеих идей, оформившееся уже в ходе летней кампании 2014 года. Поскольку Запад должен качественно превосходить Россию (иначе зачем был Майдан и война?), значит там должны дать Украине такое оружие, появление которого всё изменит.

Первым таким оружием стали американские снайперские винтовки фирмы Barett. Истерия вокруг них была настолько высока, что их лично осматривали и занимались закупками Порошенко и Аваков. Сначала винтовки поставлялись на Украину тайно. А в 2016 году уже открыто, с гордостью, Порошенко записал себе в актив получение первого сверхоружия, повторить которое не способна российская наука и техника.

Напомню, что в тот момент оружие это применялось против ополчения ДНР и ЛНР, поэтому, конечно же, давало преимущество над винтовками СВД. Использовали это сверхоружие соответствующим образом: стреляя с больших дистанций по ополченцам в моменты перемирия, старались убить кого-либо, чтобы вызвать ответный огонь из более тяжёлого вооружения. С тем, чтобы уже этот огонь зафиксировали в ОБСЕ.

В дальнейшем старались поджигать дома огнём по крышам в жаркую погоду, а потом стрелять по пожарным, скорым помощам или военным. Ответного огня из лёгкого стрелкового оружия в таком случае можно было не опасаться. А вот в случае применения тяжёлого — это уже был хороший повод и самим пустить в ход всё, что есть, не опасаясь обвинений в нарушениях прекращения огня.

MKFI Винтовка Barrett M82

Как-то ещё на службе мне довелось сопровождать в прифронтовой посёлок Ясное, где такая стрельба была распространена, группу иностранных журналистов. Специалистом по безопасности у них был пенсионер, отставной английский военный, потом работавший в одной ЧВК. Он остановился между домами, и когда ему начали кричать «прячься, Баррет», англичанин подумал, что мы хвастаемся своими винтовками. Заулыбался, стал кивать и всем своим видом демонстрировать, что Баррет — вещь. Когда я уже на английском крикнул, что тут стреляют из Баррета, но не от него, а по нему, пенсионер проявил исключительную скорость и прыгнул за ближайшую стену к нам с замполитом. Там он рассказал, что с Барретом в Ираке, когда самое мощное оружие у врага — это какой-нибудь АКМ, чувствуешь себя альфа-самцом, сидя на крыше под зонтиком. И спросил что у нас тут есть на подобный случай. Мы сообщили ему, что у нас есть СВД и где-то может быть ещё ПТРД. Что такое СВД бывший английский военный знал и скривился, представив себе неравную дуэль с Барретом. А вот узнав, что ПТРД это противотанковое ружье 1941 года, окончательно перестал ходить по открытым местам и стал загонять в укрытия своих молодых и азартных подопечных. Потом поделился, что ощущения от того, что Баррет может быть у кого-то другого, а не у тебя, не самые приятные.

Естественно, снайперские винтовки сверхоружием не оказались и СВО это хорошо показала. Но для условий ограниченной войны и регулярных нарушений режима прекращения огня неплохо подходило. Поэтому поиски следующего сверхоружия начались почти сразу, и его подкинула война в Карабахе. Закупка беспилотников Bayraktar TB2 стала проектом национального масштаба. А когда их применили при захвате посёлка Старомарьевка в ДНР в ходе ползучего наступления за год до СВО, то украинские спикеры буквально разрывались от криков о том, что волшебные Байрактары помогут захватить всю ДНР, а России просто нечем будет ответить на это чудо техники. Конечно, когда эти БПЛА применили против ВС РФ, оказалось, что это не сверхоружие. Против армий с современным ПВО оно не подходит. Беспилотник с тех пор применяется только в довольно узких задачах над морем.

Maurice Flesier

Следующим этапом истерики стала бронетехника, которая якобы должна была переломить ход СВО. Но затем были горящие БМП и Леопарды, а как только появился на поле боя Абрамс, сгорел и он.

Сегодня на Украине еще остаются надежды, связанные с получением истребителей F-16. И вроде бы всем уже давно должно было бы стать понятно, что сверхоружия не существует (кроме разве что ядерного). Но Украина почему-то отчаянно держится за эту идею.

Почему?

Потому, что если Запад не может дать сверхоружия против «дикой орды», то это не только техническая проблема. Тогда получается, что «орда» не такая уж и дикая. А Запад не так уж и опережает в технологиях, никаких космических бластеров и экзоскелетов нет и у них. А, в добавок, в количественном плане промышленность Запада имеет ограничения, что заметно на примере снарядов, и «рыночек не порешал».

Если раскручивать всю эту цепочку, то украинец может вернуться к тому, с чего я начинал статью — «Так а зачем это всё было?». Спасительная вера в сверхоружие, которое есть, и которое обязательно рано или поздно поставят заокеанские господа, имеет по-настоящему религиозный характер. Вот немного надо потерпеть, вот надо ещё больше жертвоприношений принести, молится надо поактивнее… И произойдет вмешательство этой высшей силы: вундерваффе.

Только его не будет. Вообще ни в каком виде. По одной простой причине. Его не бывает.