Поле боя СВО сегодня не просто очень сильно отличается от того, которое было на войнах даже начала XXI века, но даже и от картины 22-го и 23-го годов. Большое количество всех типов беспилотников в воздухе, как разведчиков, так и камикадзе, полностью изменило восприятие безопасности и дистанции до врага.

ИА Регнум

Такие понятия, как «прямая видимость» и прочие, просто ушли в прошлое: не существует безопасного укрытия, дороги в складках местности или точки эвакуации там, где тебя могут увидеть с воздуха.

Любая техника, будь она бронированной или нет, становится мишенью, а значит, в разы растёт дистанция, которую надо преодолевать пешком, на мотоциклах или с тележками.

В случае с выносом раненых цена ошибки — это жизни бойцов. И если грузы снабжения ещё в теории можно разделить на большее количество «ходок», доставить чуть позже, когда погода или темнота будут мешать коптерам, то с ранеными по очевидным причинам так поступать невозможно.

Для эвакуации раненого с позиции необходимо не просто дождаться возможности, но и выделить два-три человека для этого. А это достаточно «жирная» для врага групповая цель. Казалось бы, санитары способны прятаться и ходить различными маршрутами, но с учётом количества мин и неразорвавшихся боеприпасов на переднем крае хорошо, если доступны одна-две тропинки к необходимой точке. Шаг в сторону может стоить жизни.

Всё это длинное введение в обстановку необходимо, чтобы пояснить разницу в работе медицинской эвакуации (а если на то пошло, то и снабжения переднего края в целом) между сегодняшним днём и прошлыми конфликтами времен Чечни или Грузии.

К поиску новых решений, который быстро начался на фронте, подключились и бойцы, и волонтёры, и многие тысячи причастных.

На сегодня самым реалистичным и перспективным решением видятся наземные управляемые платформы, проще говоря «тележки» с дистанционным управлением.

Конструкции таких роботов имеют массу вариантов — от простейших четырёхколёсных на базе широкодоступных коммерческих образцов, с которыми массово экспериментируют бойцы и волонтёры в своих мастерских, до относительно крупных гусеничных моделей промышленного производства.

Раненых можно размещать как на носилках-волокушах за роботом, так и сверху. Такая платформа намного меньше по силуэту, чем группа эвакуации, её проще замаскировать, проще скрытно доставить к месту.

В первую очередь роботизированные тележки решают проблему эвакуации членов штурмовых групп, когда после успешного штурма необходимо удержаться до захода групп закрепления. Штурм, даже самый успешный, редко обходится без раненых, и роботы-«тележки» сокращают время ожидания эвакуации с места боя — на сутки и более.

Ещё один немаловажный момент — это маневренность техники и то, что ей не страшны противотанковые мины. Где не пройдёт тяжёлая техника, маленький робот может проскочить.

Даже если мы подарим человеку шанс один из миллиона, его надо использовать. «Таких машин должно быть много, чтобы люди понимали, что если одна тележка не доехала, то можно пустить вторую, третью, четвёртую», — рассказывает Юрий, один из тех инициативных граждан, кто собирает тележки для подразделений в ДНР.

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На примере конструкций Юрия можно увидеть тенденции сегодняшних массовых экспериментов. В базе — массовые элементы от гироскутеров и самокатов (часто бывших в употреблении) и коммерческая электроника от беспилотников.

Всё это собирается на относительно простой базе без развитых промышленных мехкомплексов либо с эпизодическим заказом деталей — в целом повторяется история развития сборки массовых fpv-дронов.

Отличительные черты сегодняшних тележек — относительная простота, дешевизна, доступность. В организационном смысле важно отметить то, что производство почти полностью строится на низовых, «горизонтальных» связях и обладает большой децентрализацией.

Например, в нашем разговоре Юрий отмечает, что враг буквально не может нанести удар по производству его тележек: оно разбито на множество частей и в едином виде как мишень не существует. Поражение любого отдельного «цеха» менее существенно, чем в случае с условным крупным заводом.

Кроме того, наличие большого числа независимых разработчиков и быстрая обратная связь от пользователей позволяют обкатать десятки разных технических и тактических решений. Успешные наработки быстро распространяются среди коллег и единомышленников. Неудачные отмирают без крупных вложений и потерь ресурсов.

И такая гибкость и децентрализация, как отмечает Юрий, была бы невозможна без участия десятков тысяч простых граждан, которые поддерживают волонтёров своими пожертвованиями, идеями и ресурсами.

Роль всего общества в быстром развитии новых видов техники тяжело переоценить, об этом говорят практически все военные и гражданские разработчики новых беспилотных систем всех типов.

Но это положение имеет и обратную сторону. Такая техника в первую очередь должна быть легко заменяемой и обслуживаемой. То есть иметь стабильный и массовый производственный цикл, при котором с конвейера сходят сотни изделий и тысячи запчастей к ним.

При наличии складов и налаженной логистике роботы полноценно превратились бы в расходный материал, чем они и должны быть. Тогда возникает уверенность, что отдельного робота можно потерять для выполнения задачи или спасения жизни человека, потому что новый уже ждёт своего часа рядом, готовый прикрыть собой живого бойца.

Надо помнить, что опытный и мотивированный боец — самое ценное, что у нас сегодня есть. Даже если на секунду забыть о моральной стороне вопроса, боец буквально является сегодня самым дорогим и трудно заменимым ресурсом. И роботы, позволяющие спасать раненых и одновременно меньше рисковать другими бойцами, окупит практически любую стоимость, даже если будет одноразовым.

Сегодня большой вопрос, на мой взгляд, состоит в переходе от инициативы, позволившей быстро освоить и обкатать различные технические решения, тактику применения, обучения личного состава в рамках быстрых волонтёрских и военных низовых инициатив, к крупным масштабам производства. А достичь этого могут только предприятия уровня конструкторских бюро и заводов.

Хотелось бы в разумной временной перспективе видеть, как везде, где это оправданно с точки зрения результата, для замены бойца будет существовать доступный и массовый механизм, будь он наземным или воздушным беспилотником или простой камерой наблюдения.