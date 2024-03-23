Вчерашние террористы, совершившие теракт в Москве, задержаны в Брянской области, на пути к украинской границе. Судя по всему, уходили они туда по плану.

Иван Шилов ИА Регнум

То есть исполнители теракта планировали пересечь линию боевого соприкосновения. Не просто границу, а линию фронта, на которой с двух сторон на подготовленных позициях стоят войска. Причём на украинскую сторону они должны были подойти спереди, с нашей стороны.

Можно ли просто так выйти со стороны противника к чьей-то позиции и не попасть под огонь, если тебя там не ждут? И как проходить наши позиции, если с украинской стороны не прикрывают огнём? Всё это, если не считать террористов идиотами, наводит на мысль о том, что как минимум насчёт выхода у них был договоренности с украинской стороной.

Украинское ИПсО также с момента теракта активно работало, распространяя дезинформацию и раскачивая панику среди россиян. А это ведь военная структура, где для масштабных действий нужны приказы сверху и проработанные сценарии.

И подобные работы на Украине велись ещё несколько лет назад, когда украинские информационщики отрабатывали действия во время техногенных катастроф в России, пожаров и прочих катаклизмов. Они даже проводили открытые семинары, где вполне публично с блогерами и работниками СМИ обсуждали подобные действия.

Из вчерашнего можно вспомнить и то, как усиленно вбрасывали фейковые фотографии и фотороботы «не тех» террористов, стараясь разогнать их через Telegram-каналы и помешать поискам настоящих преступников. Были и стандартные для украинской стороны вбросы о том, что «они сами себя подожгли», которые с 2014 года сопровождали почти каждое украинское преступление.

Было множество и других характерных для украинских информационных кампаний моментов. Правда, надо сказать, что россияне за эти годы стали гораздо более подготовленными и осведомлёнными о подобных действиях врага. И того успеха, на который надеялись на Украине, добиться они не смогли.

Автомобиль, на котором террористы пытались скрыться

Для участия в терактах с украинской стороны есть и отработанная идеологическая база. Они же очень старались заранее доказать, что им надо простить любые действия, ведь они «обороняются». Плюс постоянно пытались вписывать свои действия в антиколониальный нарратив для Запада, который должен оправдывать любые планы, пока они направлены против «бывшей метрополии».

Регулярно вспоминают там и «героизм» чеченских террористов 90-х годов, в честь многих из них названы улицы и отряды в украинской армии. А небольшое число выживших «ичкерийцев» действуют в составе украинских вооруженных формирований и сегодня. Вроде как у них с украинцами общая антиколониальная борьба.

Да и не первый это теракт, в котором виден украинский след. Самый масштабный, но не первый. Украина с каждым годом всё сильнее находится под внешним управлением Запада, и вероятность того, что подобные вещи делаются самостоятельно, падает.

Пока писался этот текст, Владимир Путин уже сделал официальное заявление о том, что на украинской стороне террористов ждал коридор для выхода через линию фронта: «Все те, кто стрелял и убивал людей, — найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы».

По сути, открытым остаётся лишь вопрос о роли западных спецслужб и военных в этом теракте. Украина слишком несамостоятельное государство, чтобы там можно было сделать подобное в тайне и без участия хозяев.