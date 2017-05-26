Ашот Погосян
Последние публикации
Кадр сплетает несплетаемое
Владимир Корольков необычный фотограф. Пронзая линзу его объектива, картинка становится настолько субъективной, что на ней все реальное начинает казаться нереальным. Он может с открытой выдержкой фотоаппарата мчаться с одного конца города на другой, чтобы сплести несплетаемое в один кадр. А цветы в...
26 мая 2017
Российский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
Деньги на футбол вложены в яхты и дворцы. Такое мнение в передаче ИА REGNUM «Люди России» выразил спортивный комментатор Кирилл Дементьев. Почему российский футбол способен только разочаровывать, и насколько сложно комментировать проигрышные матчи сборной России — смотрите и слушайте «Люди России»
27 апреля 2017
Страсти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Давление РПЦ на светскую жизнь настолько сильно, что вызывает противодействие. Такого мнения придерживается общественный деятель Виталий Черников. «Люди склонны скорее доверять церковной бюрократии, нежели критиковать ее», — заявил он, добавив, что вопросом передачи Исаакиевского собора РПЦ движут...
26 апреля 2017
Собор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Собор преподобного Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге — одна из визитных карточек России в мире. Крупнейший православный храм Санкт-Петербурга стал причиной распрей. После 1917 года юрисдикция над собором перешла государству, превратившему его в музей. Спустя 100 лет, 10 января 2017 года...
26 апреля 2017
Почему лев всегда проявляет свою силу полностью?
Ребенок рождается и растет свободным до тех пор, пока его искренность и откровения не шокируют окружающих. Как только это происходит, они начинают закладывать в новом человеке тот фундамент, который вскоре вырастает в мощные стены, вскоре отгораживающие его от самого себя, своих истинных чувств и...
20 апреля 2017
Культивирование только одной религии опасно для России
Какое значение сыграл ислам в истории России? Чем сегодня живут мусульмане? Об этом в передаче ИА REGNUM «Люди России» говорили с первым заместителем председателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Рушаном хазратом Аббясовым
12 апреля 2017
Разворот на Восток: Россия возвращает то, что потерял СССР?
Тонкое ли дело Восток? За ответом на этот вопрос мы обратились к эксперту по Ближнему Востоку Дмитрию Фроловскому, который стал героем сегодняшнего выпуска передачи «Люди России». Что подразумевают взоры России на Восток — разворот или возвращение? Об этом, а также об истинной восточной любви —...
5 апреля 2017
Россия снаружи: брендинг изменит ситуацию?
В бизнесе невозможно быть самим собой. Так считает сопрезидент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев, ставший гостем сегодняшних «Людей России». Чем вдохновляется этот человек, деятельность которого заключается не в углублении в суть, а в создании красочной обертки? Какой жизнью...
29 марта 2017
Рубль неизбежно покатится вниз. Юрий Громыко
Директор Института опережающих исследований имени Шифферса Юрий Громыко считает, что евразийский союз строится по тупиковым схемам. Об этом он заявил в передаче ИА REGNUM «Россия и мир». «Неужели евразийская бюрократия лучше брюссельской?» — вопрошает эксперт. По словам нашего гостя, Белоруссия...
22 марта 2017
Женщины против мужчин: у кого крепче плечо? ВИДЕО
Какие же они разные — женщины России. Вот, например, поэтесса Ах Астахова забыла о былых страданиях и полностью ушла в путешествия по миру, а актриса Наталья Тетенова продолжает верить, что любовь, словно вспышка во мраке, ворвется в ее жизнь, полностью озарив ее. Физик Алла Корнилова ставит опыты...
15 марта 2017
Армяне России безразличны к судьбе Армении?
2 апреля в Армении состоятся выборы в парламент. Посол России в Армении Иван Волынкин заявил, что эти выборы имеют важное значение для России. А какое они имеют значение для армян России? Об этом, а также о возможном влиянии исхода выборов на судьбу Армении, антироссийских настроениях и армянском...
14 марта 2017
Трагедия чемпиона: исповедь на рассвете
Я в журналистике уже 10 лет, за которые опробовал чуть ли не все жанры профессии. Но ни один из них не был полон открытиями настолько, как проект-интервью «Люди России». Кто живет внешней жизнью (пусть и очень увлекательной) видит лишь сны, кто смотрит в себя — пробуждается. После каждого интервью...
9 марта 2017
Женщинам России не хватает мягкости
Ах Астахова — популярная среди молодежи современная поэтесса. Ранее ее творчество питали неразделенные чувства, ныне они заменены путешествиями (страдать всегда сложнее). Крайне женственная, Ах Астахова убеждена, что женщинам России не хватает мягкости. Любви Ах Астаховой сейчас не нужно (видимо...
2 марта 2017
Как Голливуд равнялся на советскую космическую оперу
Знаменитый писатель, драматург и критик Олег Шишкин стал героем сегодняшнего выпуска передачи ИА REGNUM «Люди России». В День защитника отечества с известным путешественником говорили о мужском — космическом кино, притягательных стервах и горах, лучше которых, как известно, могут быть только горы...
23 февраля 2017
МИД РФ — внутренняя аморфность, направленная вовне
Эксперт по ряду проблем внешней политики Татьяна Полоскова убеждена, что система МИД начала деградировать в начале 90-х. Государственный советник первого класса, она считает внешнюю политику России аморфной. Об этом Татьяна Полоскова рассказала в передаче «Россия и мир»
23 февраля 2017
Любовь – это встреча с самим собой
Ощущение мистики, когда двое людей начинают чувствовать и понимать друг друга без слов. «Любить — значит, видеть человека таким, каким его создал Бог», — считал Федор Достоевский. Спустя век после этого, Карл Густав Юнг полагал, что в момент сильной влюбленности мы сталкиваемся с собственными...
14 февраля 2017
Инновации в трагедии: о пророках в своем отечестве
Доктор медицинских наук, стоматолог-инноватор Меликсет Меликян родом из армянского многострадального города Ленинакан. Ювелир по первому образованию, он привнес в стоматологию многие мотивы работы с драгоценностями. Его ноу-хау высоко оцениваются на международных выставках. Почему инновациям в...
8 февраля 2017
Опыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
Алла Корнилова — выдающийся ученый, кандидат физико-математических наук, директор инновационного центра физического факультета МГУ. Никогда не теряющей далеко не типичной для ученого жизнерадостности, развиваться ей помогали сложности в жизни. В передаче ИА REGNUM «Люди России» побеседовали о...
2 февраля 2017
Став никем, можно стать кем угодно
Андрей Сверчков — научный редактор ИА REGNUM. «Человек-школа», который с необычайной щедростью делится своими всегда уникальными наблюдениями, стал героем сегодняшнего выпуска еженедельной передачи «Люди России». О возможностях, которые открывает депрессия перед человеком и обществом, самом...
26 января 2017
Итальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
Александр Пеньков — художник. В детстве творческое начало дало о себе знать в виде выделяющихся фигурок из пластилина. От советских комбайнов, тракторов до хоккейной сборной СССР — мотивы соцреализма детства Пенькова. С масляными красками отношения он построил позже, но пластилин на полках...
18 января 2017