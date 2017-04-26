Собор преподобного Исаакия Далматского в Санкт-Петербурге — одна из визитных карточек России в мире. Крупнейший православный храм Санкт-Петербурга стал причиной распрей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Собор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники? Владимир Дервенев

После 1917 года юрисдикция над собором перешла государству, превратившему его в музей. Спустя 100 лет, 10 января 2017 года, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что решен вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ, но здание полностью сохранит музейно-просветительскую функцию. Это вызвало негодование со стороны определенных слоев населения Петербурга.

Что происходит вокруг собора и в нем самом? Об этом беседовали с главой паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии РПЦ Владимиром Дервеневым.