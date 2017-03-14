2 апреля в Армении состоятся выборы в парламент. Посол России в Армении Иван Волынкин заявил, что эти выборы имеют важное значение для России. А какое они имеют значение для армян России?

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир

Об этом, а также о возможном влиянии исхода выборов на судьбу Армении, антироссийских настроениях и армянском индивидуализме в передаче ИА REGNUM «Россия и мир» рассказывает основатель Армянского музея Москвы, общественный деятель Рубен Григорян.