Андрей Сверчков — научный редактор ИА REGNUM. «Человек-школа», который с необычайной щедростью делится своими всегда уникальными наблюдениями, стал героем сегодняшнего выпуска еженедельной передачи «Люди России».

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Андрей Сверчков

О возможностях, которые открывает депрессия перед человеком и обществом, самом могущественном, но забытом СМИ Советского Союза, а также о тоскующей по смыслу русской душе — с бесстрашной любовью к истине и глубокой психологической проницательностью — смотрите «Люди России».