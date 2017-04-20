



ИА REGNUM Егия Асатрян

Ребенок рождается и растет свободным до тех пор, пока его искренность и откровения не шокируют окружающих. Как только это происходит, они начинают закладывать в новом человеке тот фундамент, который вскоре вырастает в мощные стены, вскоре отгораживающие его от самого себя, своих истинных чувств и стремлений. Искренность человека зачастую обусловлена способностью противостоять этим стенам. Удалось ли это нашему сегодняшнему гостю, общественному деятелю Егие Асатряну?

Монах: «Я понимаю, что когда лев хватает свою жертву, будь то кролик или слон, он проявляет свою силу полностью; умоляю, скажи мне, в чем эта сила?»

Учитель: «Его сила в духе искренности».

Искренность, то есть отсутствие обмана, означает проявление целостности всего бытия.