Доктор медицинских наук, стоматолог-инноватор Меликсет Меликян родом из армянского многострадального города Ленинакан. Ювелир по первому образованию, он привнес в стоматологию многие мотивы работы с драгоценностями. Его ноу-хау высоко оцениваются на международных выставках.

ИА REGNUM Меликсет Меликян

Почему инновациям в России уготовлена трагическая участь? Об этом, а также о связи с ушедшими близкими, страданиях и любви беседовали с Меликсетом Меликяном в «Людях России».