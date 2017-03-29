



ИА REGNUM Алексей Андреев

В бизнесе невозможно быть самим собой. Так считает сопрезидент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев, ставший гостем сегодняшних «Людей России».

Чем вдохновляется этот человек, деятельность которого заключается не в углублении в суть, а в создании красочной обертки? Какой жизнью живет Алексей Андреев — своей или заместительной? Об этом, а также о создании бренда России для разных уголков света за миллиард долларов — смотрите выпуск.