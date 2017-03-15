Какие же они разные — женщины России. Вот, например, поэтесса Ах Астахова забыла о былых страданиях и полностью ушла в путешествия по миру, а актриса Наталья Тетенова продолжает верить, что любовь, словно вспышка во мраке, ворвется в ее жизнь, полностью озарив ее. Физик Алла Корнилова ставит опыты в опере, а пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская с помощью театра избавляет людей от страха.

ИА REGNUM Татьяна Сухорева

Чем же живет героиня сегодняшних «Людей России» Татьяна Сухарева?