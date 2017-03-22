Директор Института опережающих исследований имени Шифферса Юрий Громыко считает, что евразийский союз строится по тупиковым схемам. Об этом он заявил в передаче ИА REGNUM «Россия и мир». «Неужели евразийская бюрократия лучше брюссельской?» — вопрошает эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир

По словам нашего гостя, Белоруссия стала офшором Евросоюза по переупаковке санкционного товара, а Казахстан выполняет ту же самую роль для Китая.

«Если произойдет обвал цен на нефть, Россия может остаться под тяжелыми развалинами», — считает наш собеседник, который, впрочем, видит выход из ситуации.

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