Рубль неизбежно покатится вниз. Юрий Громыко
22 марта 2017
Директор Института опережающих исследований имени Шифферса Юрий Громыко считает, что евразийский союз строится по тупиковым схемам. Об этом он заявил в передаче ИА REGNUM «Россия и мир». «Неужели евразийская бюрократия лучше брюссельской?» — вопрошает эксперт.
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир
По словам нашего гостя, Белоруссия стала офшором Евросоюза по переупаковке санкционного товара, а Казахстан выполняет ту же самую роль для Китая.
«Если произойдет обвал цен на нефть, Россия может остаться под тяжелыми развалинами», — считает наш собеседник, который, впрочем, видит выход из ситуации.
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