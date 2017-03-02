Ах Астахова — популярная среди молодежи современная поэтесса. Ранее ее творчество питали неразделенные чувства, ныне они заменены путешествиями (страдать всегда сложнее). Крайне женственная, Ах Астахова убеждена, что женщинам России не хватает мягкости. Любви Ах Астаховой сейчас не нужно (видимо, хватило былой), а на просьбу вспомнить любимую песню ей послышался шум моря, что обнимет, закопает в пески, а рыболовы закинут лески и «поймают в сети наши души»…

Ах Астахова

Какова она — душа поэтессы — смотрите в первом весеннем выпуске «Людей России».