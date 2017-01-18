Александр Пеньков — художник. В детстве творческое начало дало о себе знать в виде выделяющихся фигурок из пластилина. От советских комбайнов, тракторов до хоккейной сборной СССР — мотивы соцреализма детства Пенькова. С масляными красками отношения он построил позже, но пластилин на полках магазинов до сих пор заставляет сердце художника биться чаще.

ИА REGNUM Александр Пеньков

О современной живописи, ее проблемах, безвкусных, но востребованных мотивах, а также о восхищениях итальянских полицейских — в сегодняшних «Людях России».