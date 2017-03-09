Я в журналистике уже 10 лет, за которые опробовал чуть ли не все жанры профессии. Но ни один из них не был полон открытиями настолько, как проект-интервью «Люди России». Кто живет внешней жизнью (пусть и очень увлекательной) видит лишь сны, кто смотрит в себя — пробуждается.

Мигран Арутюнян

После каждого интервью, независимо от степени вовлеченности в него, мне удается быстро переключаться в свою жизнь, возвращаться к обыденности. Но после съемок сегодняшнего выпуска мне несколько дней этого не удавалось.

Раскрывая внутренний мир людей (который иногда бывает похож на белую лилию, всплывающую незапятнанной посреди грязного болота внешней жизни) во время записи и в предбеседах я не перестаю поражаться, какое количество умственной энергии мы вкладываем в отчаянные попытки отвергнуть существование внутренних проблем и создать разными способами искусственную внешнюю гармонию.

Как часто мы, независимо от занимаемого положения, не можем найти пути к тому, чтобы подчиниться самим себе. Признаться, на разных этапах жизни я и сам пребывал в подобном состоянии. Это именно то состояние, в котором несколько дней назад обнаружил Миграна Арутюняна. Известный спортсмен, борец греко-римского стиля в весовой категории до 66 кг, серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года, чемпион России 2012 года терзается в отношениях с самим собой.

Из-за непонимания внутренних конфликтов и страстного рвения смягчить вызываемую ими боль, он самоотверженно тянется к людям, отдавая им то, что на самом деле сам хотел бы от них получить. Подкупленный бессознательным соблазном получить еще больше любви, понимания, престижа и признания, «свободы» ему, например, может сильно нравиться гравюра своего портрета на капоте автомобиля, и он готов посчитать сумасшедшим любого, кто попробует найти в этой страсти утаенные невротические причины. Нет смысла говорить, что эти декорации не могут принести в жизнь ничего, кроме временного успокоения, миража. Вследствие этой искусственности Мигран Арутюнян ненавидит людей. «Люди подобны перхоти: появляются и исчезают, будь ты самим собой, они от тебя отвернутся», — вырывается в студии «Людей России» наружу боль чемпиона, не осознающего, что причина всех его проблем кроется не во внешних обстоятельствах, не в людях, а внутри него самого. Если обратиться к словам легендарной Карен Хорни, можно сказать, что он чувствует себя навсегда поверженным, выведенным из строя собственного я. Это горькое, с элементами разочарования, состояние человека, который чувствует, что истинная жизнь проходит мимо. И тогда он начинает замещать свою безысходность суррогатом, выполняющем функцию своеобразной брони. Именно это состояние мне показалось наиболее близким к нашему сегодняшнему гостю. Увидел я в нем трагедию человеческого существования, которая, вопреки его убеждению, далеко не безнадежна. Мигран Арутюнян пока не осознает, что безысходность, которую он испытывает, является не объективным фактом, а субъективным чувством, проистекающем из его безжалостных стандартов к самому себе и коварных стереотипов.

Мне бы очень хотелось, чтобы наша встреча с Миграном и эта передача стала импульсом к его внутреннему рассвету: не притворяться, быть искренним к самому себе, быть способным к выражению всего себя в своих чувствах, спорте, убеждениях. А к этому можно приближаться только по мере осознания и разрешения внутренних конфликтов.

Верю, что бесстрашие нашего героя станет залогом его новой жизни, и мне бы очень хотелось, чтобы он жаждал ее, жизни, где ничто не замещает подлинные идеалы.

Моя смелость в этой вере основывается на убеждении, что человек может меняться. Это относится не только к детям. Все мы сохраняем способность к изменению, даже в самых фундаментальных отношениях, пока живем. Это убеждение подтверждается опытом. Даже после самой темной ночи наступает рассвет.