Антон Безносюк
Последние публикации
Принудительная вакцинация и всемирный заговор: Кургинян пал жертвой цензуры
Видеохостинг YouTube удалил передачу политолога и философа Сергея Кургиняна о принудительной вакцинации населения от COVID-19, в которой эксперт очень подробно, респектабельно и доказательно на основе фактов и примеров объяснял, чем вредна эта новая затея российских властей на фоне обострения...
29 июня 2021
Что происходит с армянами в Армении?
В последние дни некоторые армянские телеграм-каналы начали внезапно и с поразительным упорством обвинять российского политика Сергея Кургиняна в антиармянской позиции. Используя в виде «доказательств» вырванные из контекста и искаженные высказывания Кургиняна в телепередаче «Вечер с Владимиром...
20 марта 2021
Как Китай победил коронавирус — инструкция в картинках
Вступление История о самых храбрых среди нас и самых крупных из простых людей Данное уведомление имеет длину 1098 сантиметров. Пожалуйста, поместите телефон горизонтально. 1. Надпись слева: «Иллюстрация борьбы Китая с эпидемией». Надпись справа: «Стремление домой». Женщина в розовом: «Три года не...
8 апреля 2020
Как коронавирус мещанское свинство оголил
«Хоронились обыватели за кухни, за пелёнки. — Нас не трогайте — мы цыплёнки. Мы только мошки, мы ждем кормёжки. Закройте, время, вашу пасть! Мы обыватели — нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть». В. Маяковский С весной в нашу страну пришел еще один гость — коронавирус. Он же стал не менее, а...
5 апреля 2020
«Нулевой пациент» найден?!
Пользователи китайских социальных сетей, а также уважаемые эксперты призывают власти США опубликовать правдивую информацию об эпидемии нового коронавируса, которая пришла в Ухань из Соединенных Штатов, а не зародилась в Китае, как об этом утверждают на Западе, сообщает 25 марта газета Global Times...
25 марта 2020
Быть или не быть. Пятый срок Путина
«Путин идет на пятый срок!», «Путин убил демократию!». Я не верю в демократию, или точнее в то, что продается нашему обществу, да и любому другому современному «демократическому» обществу как непреложная ценность или, упаси боже, идеал. Идеалом может быть развитие или, если речь идет о тёмных...
11 марта 2020
Кто вовлёк Кремль в игру и срежиссированный хор имени Голунова? И зачем
Кто такой Иван Голунов? Помимо того что журналист «Медузы». Часть граждан ответят: «Я Иван Голунов», а часть скажет: «Мы Иван Голунов», особо гендерно-нейтральные провозгласят: «Я/Мы Иван Голунов» и объявят об этом с первых полос своих печатных изданий. Принимающая сторона «на том конце провода»...
12 июня 2019
Свиньи в «Доме волка»: преодолеет ли человечество навязанный ему выбор?
Колония «Дигнидад» была создана беглым немецким нацистом Паулем Шефером в Чили в 1961 году. Под маской «благотворительного образовательного общества» вплоть до падения в начале 90-х годов прошлого века режима чилийского диктатора Аугусто Пиночета, столь любимого и почитаемого российскими либералами...
3 октября 2018
Капиталистический «Черный квадрат» в Красном углу
«Если у нас было такое замечательное, прекрасное прошлое, то откуда, черт подери, взялось это совсем не замечательное и не прекрасное настоящее — откуда, если этого незамечательного и непрекрасного не было у нас в прошлом?» Вилли Старк ( Роберт Пенн Уоррен «Вся королевская рать») Россия совсем...
23 марта 2018
«Перебрать людишек»: Народ свое слово сказал, что скажет президент?
Выборы состоялись, и состоялись они в беспрецедентном для России ключе. Кандидат, которому предрекали отпадение народной поддержки в связи с «усталостью от него» или страхом перед нелюбовью к нему «западных партнеров», выливающуюся в безумную кампанию по демонизации, победил с разгромным отрывом...
19 марта 2018
В погоне за рейтингом к нацистскому реваншу. О вакханалии на российском ТВ
Всего за одну неделю на телеканале «Россия-1» случились два достаточно резонансных скандала с участием постояльцев политического ток-шоу Владимира Соловьёва. Скандалы эти интересы сами по себе, как феномены, отражающее нынешнее состояние как части экспертной среды отечественного телевидения, так и...
20 февраля 2018
Китай похвалил РФ: «воспитание боевого народа» это «вставание с колен»?
Патриотическое и нравственное воспитание стали основой национального возрождения современной России, что выражается в создании кадетских школ и военно-патриотических лагерей, полагает журналист китайского издания Сhina news Ван Лу в своем материале под громким названием «Воспитание боевого народа»...
15 января 2018
Нужен ли России «старший брат» Китай?
По мере разочарования в постсоветской действительности граждане России все чаще присматриваются к Китаю, как к носителю какого-то странного, но очень притягательного опыта. Оно и понятно, в эпоху вездесущего предательства конца XX века, когда очень и очень многие поголовно расплевались со своим...
7 января 2018
СССР рухнул в ходе специальных операций советских элит, а не войны с США
Говоря об отношениях между Россией и США, необходимо учитывать перманентную недружественную направленность действий Соединенных Штатов, которые они вели против нашей страны еще с 1946 года и ведут по сей день, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и...
6 января 2018
Почему в Минске туземцы, а в Пекине — бусы: «Великий Камень»
Белорусское медиа-пространство заполонили победные реляции о том, что новый белорусско-китайский промышленный парк «Великий Камень» станет чуть ли не новым Гонконгом, куда потекут инвестиции и, главное, технологические инновации. Что же по этому поводу думает Китай, и как информация подается в...
6 января 2018
Почему в Минске туземцы, а в Пекине — бусы: «Великий Камень»
Белорусское медиа-пространство заполонили победные реляции о том, что новый белорусско-китайский промышленный парк «Великий Камень» станет чуть ли не новым Гонконгом, куда потекут инвестиции и, главное, технологические инновации. Что же по этому поводу думает Китай, и как информация подается в...
25 ноября 2017
Кому нужны неспортивные гей-игры и почему это опасно для человечества
Гонконг станет первым азиатским городом, который примет у себя гей-игры в 2022 году, реабилитируясь перед правозащитниками за «недостаточное внимание к защите прав ЛГБТ», сообщает 31 октября газета Global Times. Гонконг обошел мексиканский город Гвадалахара и американский Вашингтон, получил право...
1 ноября 2017
Демократия как недостижимый идеал с ударением на слове «недостижимый»
Настоящая демократия не может быть самоцелью, но должна быть средством восхождения человека. При этом она невозможна в современном обществе потребления, где гражданина превратили в потребителя, заявил 23 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром...
24 октября 2017
О, запретите мне «Матильду», чтобы я могла осуждать!
Диссиденты в советскую эпоху неистово глумились над выражением: «Пастернака не читал, но осуждаю!». Оно и понятно, эта фраза позволяла создать образ «упыря-совка», который ввиду своей дремучести оценивает происходящее вокруг не объективно, а с точки зрения внутренней идеологической кондовости и...
23 октября 2017
Навальный перенимает опыт исламистов и бандеровцев
США сделали в России ставку на ту часть оппозиции, которая готова использовать детей в целях дестабилизации страны в «постпутинский период», который гипотетически начнется с уходом президента России Владимира Путина с президентского поста к 2025 году, заявил 12 октября политолог Сергей Михеев в...
13 октября 2017