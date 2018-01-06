По мере разочарования в постсоветской действительности граждане России все чаще присматриваются к Китаю, как к носителю какого-то странного, но очень притягательного опыта. Оно и понятно, в эпоху вездесущего предательства конца XX века, когда очень и очень многие поголовно расплевались со своим коммунистическим прошлым, осквернив все свои святыни, Китай не только выстоял, но и сумел ярко продемонстрировать миру, что можно сделать, отказавшись от огульного охаивания своего исторического наследия.

ИА REGNUM Китай

В то же время, кампания массовой чистки партийной и управленческой элиты, проводимая верхушкой КПК, не может не вызывать в истосковавшейся по справедливости русской душе жгучего желания перенять позитивный опыт своего соседа.

Mil.ru Россия и Китай

Можно сколько угодно заслушиваться очень холодными и с зашкаливающей степенью прагматики речами высшего китайского руководства о построении социализма с китайскими (читай конфуцианскими) особенностями, наблюдая стремительный рост страны, но это не отменяет одного: Китай под руководством коммунистической партии проводит модернизацию страны, построение буржуазной нации и капитализма, как бы парадоксально это не звучало.

А из этого вытекают как позитивные для нас вещи — наглядный пример, как можно, раз уж взялись, строить капитализм, не теряя лица и не сажая на шею народу криминальный класс, прикрывающий свой грабительский оскал «невидимой рукой рынка» и патологически не понимающий, что такое подлинное господство и для чего оно нужно.

shibeauty Китай, Пекин

С другой же стороны, мы, находясь в этом, далеко не идеальном состоянии, в скором времени столкнемся у своих границ с непропорционально более экономически могущественной и несопоставимо большей по численности нацией, чья правящая элита как раз прекрасно понимает, зачем ей это самое господство нужно. Кто бы что не говорил про отсутствие экспансионистских настроений Поднебесной, а их она уже осуществляет достаточно умело.

«Новый шелковый путь» можно, конечно, позитивистски рассматривать, как обыкновенную транспортно-логистическую артерию, призванную облегчить жизнь всем окружающим, о чем нам вещают СМИ Поднебесной, а можно рассматривать как инструмент глобализации и глобального доминирования. В китайской прессе даже мелькал термин «Глобализация 2.0» применительно к шелковому пути.

Jakob Montrasio Общественная жизнь в КНР

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О приверженности Китая к идеям экономической глобализации заявляется первыми лицами страны практически со всех высоких трибун, на которых представлена Поднебесная. После прихода в США к власти Дональда Трампа этот голос стал еще громче, поскольку экономический протекционизм, декларируемый на первых порах новым президентом, не мог не ударить, будь он осуществлен, по глобализирующемуся «свободному рынку», который крайне выгоден Китаю ввиду высокой конкурентоспособности его продукции.

Но глобализация — это не явление природы, как бы надрывно нам не пытались это доказать разного рода граждане радужно-либеральной ориентации, у нее не может не быть хозяина, задающего правила игры. Классики американской политической мысли вроде теоретика «мягкой силы» Джозефа Ная и почившего ныне стратега американского мирового господства Збигнева Бжезинского однозначно утверждают о недостаточности одного лишь экономического доминирования.

Yoshi Canopus Штаб-квартира Bank of China (Пекин, Китай)

Их главная идея заключается в том, чтобы заставить граждан всех стран мира хотеть того, чего хотят от них США, которые, в свою очередь, должны выступить гарантом обеспечения якобы их (граждан) собственных желаний. Именно тогда, помножив это на военную мощь и силу печатного станка, можно заставить кого угодно захотеть купить любой твой товар: от новой модели iPhone до «единственно верной» модели демократии с американскими базами, оккупационными войсками и прочими сопутствующими бонусами. То есть, грубо говоря, это своеобразная модель глобалистского мессианства. Бжезинский называл это «глобальным демократическим пробуждением».

Пока американские элиты пытаются поскорей избавиться от ненавистного им Трампа, Поднебесная готовится, мягко и аккуратно заигрывая, отнять пальму первенства. А значит, ей просто придется наполнить свою модель глобализации идеологическим содержанием, которое, по крайней мере пока, широко не тиражируется. Но это не значит, что его вообще нет. Еще в 2013 году в полностью подконтрольной Компартии КНР газете «Жэньминь жибао» вышел достаточно объемный материал, в котором утверждалось, что Китай является «врагом общечеловеческой морали», но при этом он сам владеет своей альтернативной системой ценностей, которая «может распространиться на весь мир».

maxpixel.freegreatpicture.com Народная вооружённая милиция Китая

Чем не заявка на глобальное лидерство в вопросе объяснения человечеству, чего оно должно хотеть? Вопрос, удастся ли это сделать без мировой войны? Даже если удастся, и США перестанут существовать, как глобальный фактор, будет ли это для России означать наступление светлых времен? Хотим ли мы, чтобы вместо одних нас жизни начали учить другие? Хотим ли мы стать пресловутым «младшим братом» Китая? А нужен ли он Китаю?

Впервые статья была опубликована 9 августа 2017 года.