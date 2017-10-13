США сделали в России ставку на ту часть оппозиции, которая готова использовать детей в целях дестабилизации страны в «постпутинский период», который гипотетически начнется с уходом президента России Владимира Путина с президентского поста к 2025 году, заявил 12 октября политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Нана Саакянц ИА Красная Весна Российская «внесистемная оппозиция» и дети

По мнению Михеева, в 2018 году ни США, ни внесистемная российская оппозиция не смогут дестабилизировать Россию по целому ряду объективных причин. Именно поэтому их ставка сейчас — подготовить в России почву к 2025 году, когда гипотетически Владимир Путин отойдет от власти и начнется период политической неопределенности в стране.

«Ничего к 2018 году они не сделают… Перспективы, действительно, — это 2025 год и так далее. Это срок ухода Путина от власти, потому что сменить Путина у них уже не получилось. Пытались это сделать в 2011 году, были… заходы со стороны внутренних интриг, со стороны вывода людей на площадь, прямого совета. Не получилось», — отметил Михеев.

Он также отметил схожесть технологий, применяемых российской оппозицией в отношении молодого поколения, с тем, как действуют террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые навязывают неокрепшему молодому сознанию преступные идеи и используют в своих человеконенавистнических целях.

«Поэтому, между прочим, Запад так носится с той оппозицией нашей, которая взялась за детей… Вот ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почему детьми занимается? Потому что дети — это те мозги, в которые в этом возрасте надо вдолбить что-нибудь, потому что у них нет опыта жизненного, они не могут критично оценивать ситуацию, чтобы вырастить потом из них янычаров, и их потом использовать», — отметил политолог, добавив, что детям хотят вложить в сознание, что они живут в самой ужасной в мире стране, которую необходимо разрушить во имя торжества «борьбы с коррупцией» или «демократии».

По словам Михеева, нашей целью является защита суверенитета России, поскольку целью геополитического противника является его у России отнять, в том числе через молодое поколение.

Стоит отметить, что использование российской внесистемной оппозицией детей ради достижения своих политических целей представляет собой стратегическую новизну для российской внутренней политики. Прежде Запад действовал обкатанными мерами, совершенствовавшимися от одной «оранжевой революции» к другой, а также методами военных переворотов.

Зимой 2011−2012 гг. в России начались массовые уличные выступления оппозиции, которая заявляла о начале «снежной революции» в России и своем непризнании прошедших парламентских и грядущих президентских выборов. Позже эта революция была названа «норковой» ввиду того, что риторика собравшихся на Болотной площади и проспекте Сахарова оппозиционеров просто была переполнена ненавистью и социальным высокомерием по отношению к большинству населения, которое поддерживало тогда еще кандидата в президенты Владимира Путина.

Однако к февралю 2012 года на Поклонной горе в Москве собралось более 100 тыс. человек, которые высказали однозначное «нет» в адрес того меньшинства. Это позволило переломить хребет майдану в России.

Митинг на Поклонной горе

Отказ российской власти, а главное, российского большинства капитулировать перед Западом вызвал целый вал ответных реакций, которые в итоге вылились в нацистский государственный переворот 2013 года на Украине и создание там антирусского бандеровского государства. В 2014 году были попытки, используя крайне двусмысленную фигуру Игоря Стрелкова (Гиркина), экспортировать недовольство властью на территорию России. Стрелков планировал подчинить себе все тогда еще рыхлые вооруженные формирования донбасских ополченцев, а затем под лозунгами о том, что президент России Владимир Путин бросил на произвол судьбы тогда только зарождающиеся Донецкую и Луганскую народные республики, сдать территории украинским войскам.

Сам же Стрелков должен был отбыть с ополченцами в Ростов-на-Дону, где на тот момент находилось около миллиона беженцев из Донбасса. Его действия должны были вызвать тем самым недовольство патриотического большинства центральной властью в России, которая якобы «сдала» Донбасс. В результате его действий ДНР потеряла практически половину своей территорий. Донецк не был сдан только по причине того, что командиры ополчения отказались исполнять соответствующий приказ Стрелкова, который, по его собственным же заявлениям, им был отдан.

Однако, ни один из сценариев успехом не увенчался. Теперь, как правильно заметил Михеев, Запад через своих клиентов в России пытается прибегнуть к ранее не применяемой в России тактике использования детей в политических разборках. Но является ли это чем-то действительно новым или все новое — это хорошо забытое старое?

Дети уже давно активно используются в политических целях исламистскими организациями на Ближнем Востоке и в Азии. Упомянутая Михеевым ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в данном случае перенимает уже сложившийся опыт.

Так, исламисты с конца ХХ века активно используют детский суицидальный террор как норму ведения террористической деятельности, направленной на свержение устоявшихся в регионе национальных государств.

В своем докладе «Смерть ради смерти» исследователь МОФ-ЭТЦ Мария Мамиконян достаточно подробно разбирает этот феномен. В частности, приводит пример работы, которую ведет палестинское движение ХАМАС среди детей. Цитата:

«Например, по телеканалу ХАМАС крутят для малышей сюжет о реальной женщине-шахидке, оставившей в 2004 году двоих детей и пошедшей взрывать израильский блокпост. Дети-сироты (точнее, изображающие их юные актеры) поют песенку про то, как им одиноко без мамы и что, раз уж она не может вернуться к ним, значит, им надо идти к ней на небеса — тоже стать мучениками. Песенка становится популярной, ее исполняют на всех концертах».

Вербовкой детей-мучеников занималась и иракская «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и пришедшая ей на смену и превзошедшая по влиянию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Шри-Ланке этим занималась орудовавшая там террористическая организация «Тигры освобождения Тамил-Илама» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, подобные практики, с поправкой на территориальную, историческую и культурную специфику, характерны и для Европы. Так, на Украине вот уже более века действует скаутская организация «Пласт», которая воспитала не одно поколение детей в «антимоскальском ключе». Об этом, в частности, рассказал исследователь и член движения «Суть времени» Герман Милус на конференции, посвящённой выходу в печатном виде исследования «Украинство — кем и зачем оно сконструировано». Цитата:

«Пласт», рекрутируя молодежь и воспитывая ее в «антимоскальском» духе, длит эстафету «антимоскальских» поколений и является кузницей кадров, произведшей националистов нескольких генераций — от Бандеры и Шухевича до активистов нынешнего евромайдана и карателей зоны АТО», — отметил исследователь, приведя статистику, согласной которой в так называемой зоне АТО в Донбассе 25 сентября 2014 года находилось 62 пластуна, из которых семеро получили ранения и двое погибли.

ИА REGNUM Украинство

В России же сейчас дети и подростки сбегаются на популизм политикана Навального и экстремистские организации праворадикального толка. Рано или поздно мостик между ними будет переброшен, и Россия рискует столкнуться с тем, с чем столкнулась Украина с ее «онижедетьми». То, что Навальный собирает внушительное количество детей на своих митингах, говорит о том, что врагом ставка сделана именно на их использование как фактор давления на власть в ближайшие годы. С другой же стороны, это говорит о том, что почти 30 лет абсолютного попустительства властей в воспитании детей и бесконечная дебилизирующая реформа образования уже сейчас дают свои плоды.