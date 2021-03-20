Что происходит с армянами в Армении?
В последние дни некоторые армянские телеграм-каналы начали внезапно и с поразительным упорством обвинять российского политика Сергея Кургиняна в антиармянской позиции. Используя в виде «доказательств» вырванные из контекста и искаженные высказывания Кургиняна в телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» от 10 ноября 2020 года. Напомним: в этот день было подписано тройственное соглашение о прекращении военных действий в Карабахе. И, естественно, именно это событие обсуждалось в тот вечер в студии.
Но было это более четырех месяцев назад. Что же случилось теперь? Почему вдруг такой взрыв эмоций в интернете?
Сначала появился фейк («вброс» или «наброс» — кому как больше нравится), что политолог якобы заявил от имени России: «Мы не могли позволить победу армян в Арцахе, иначе потеряли бы Кавказ, а затем и всю Россию».
Затем этот фейк исчез и появился следующий — якобы Кургинян заявил, что «Россия не могла дать выиграть Армении в этой войне из-за Пашиняна», и потому что «боялась сближения Армении с НАТО после победы в войне во главе с Пашиняном».
Что же было сказано в передаче у Соловьёва от 10 ноября 2020 года на самом деле? Кургинян сначала подробно описал, как именно премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал город Шуши по договоренности с Азербайджаном и Турцией. Кургинян сказал, что Пашинян был поставлен в Армению с одной целью — сдать Карабах, чем активно и был занят, и продемонстрировал на этом поприще выдающиеся результаты. Далее политик перешел к действиям России в сложившейся — по сути дела антирусской — игре.
Таким образом, Кургинян говорил не о том, что Россия не может допустить победы армян или Армении в войне за Карабах, а о том, что Россия не должна добывать победу за Армению и вместо армян. Россия не должна передавать плоды этой победы в руки предателя Пашиняна, который бы это «монетизировал» в виде вхождения Армении в НАТО. А Россия бы осталась наедине с антирусским Кавказом и клеймом «вмешательства во внутренние дела» вообще всех: Армении, Азербайджана и даже Турции.
И в этой патовой ситуации Россия не вела войны с бандой Пашиняна, не препятствовала ее возможной победе, оставив внутренние дела Армении самой Армении. Где здесь, спрашивается, «не могла позволить победу армян» или «не могла дать выиграть Армении в этой войне»? Ничего такого нет.
Что же это за странное помрачение ума, которое к тому же «вдруг» настигло авторов фейка спустя более чем четыре (четыре, Карл!) месяца после выхода в эфир телепередачи?
Стороннему человеку трудно сказать наверняка, что там внезапно приключилось, поэтому обратимся к мнению людей, армянской политикой интересующихся и осведомленных о ситуации, так сказать, изнутри.
Армянский журналист Георг Хачатурян заявил, что он смотрел передачу, на которой выступал Сергей Кургинян, и что ничего из того, в чем его обвиняют, тот не говорил.
Георг Хачатурян связал информационную атаку на Кургиняна с атаками на президента России Владимира Путина и на еще целый ряд российских экспертов. «Я бы увязал эти идиотские обвинения с недавним митингом русофобской организации «Сасна црер» 16 марта в Ереване», — отметил журналист. Он отметил, что по Армении катится антироссийская волна, что укладывается в программу бархатного переворота. И он уверен, что
Армянский публицист Артак Варданян заявил, что данный вброс есть цирк, рассчитанный на не самую разборчивую аудиторию: «Кроме того, этот «цирк» очень «удачно и своевременно вписался» в цепочку антироссийских выпадов, поднятых властью и их соросовскими прокси в свете последних событий». Он отметил, что всё это очень болезненно откликается в Армении на фоне недавнего поражения в Карабахе. Этим пользуются сторонники Пашиняна, которые раздувают версию, что Россия предала Армению.
Руководитель информационно-аналитического центра «Луйс» (Армения) Айк Айвазян подметил странности, связанные со временем публикации ролика и временем столь яростного реагирования на него.
Заведующая мемориальным кабинетом Левона Мкртчяна в Российско-Армянском университете в Ереване, филолог Каринэ Саакянц также представила свое видение ситуации. По ее мнению, тем, кто в Армении занят нагнетанием антирусской истерии, поступила команда активизироваться с целью «разоблачить» всех, кто справедливо считает узурпаторов власти в Армении во главе с Пашиняном подонками и предателями.
Итак, кому-то очень хочется раздуть в армянском обществе антирусские настроения, сформировав в сознании армян лживый миф о том, что Россия желала поражения Армении в войне за Карабах и не только желала, но и потворствовала этому. Этим «кому-то» очень нужно в момент острой политической борьбы внутри Армении оторвать борющиеся за национальное достоинство страны силы от России, тем самым их обесточить и лишить возможности осуществить восстановление тяжело травмированного капитуляцией общества.
Для этого используются лживые приемы и абсурдные обвинения в адрес России. Притом, что реальность такова, что потенциал самой Армении вовсе не был задействован на 100%. Мобилизация была проведена наполовину и прекращена через 3 (!) дня по указанию Пашиняна. Подразделения армии Армении просидели под ружьем 40 дней, но так и не были переброшены к местам боевых действий. Не говоря уже о том, что Армения Карабах так и не признала, о чем потом напоминал несколько раз и президент России Владимир Путин. Кто мешал Пашиняну задействовать этот ресурс? Кургинян? Россия? Путин? Или, быть может, все же его, Пашиняна, предательская сущность? Что в такой ситуации могла и должна была сделать Россия?
Только воля и дух армянского народа способны вывести Армению из той беды, в которой она оказалась. И, надо сказать, карабахская армия и добровольцы держались 44 дня войны поразительно стойко — вопреки обстоятельствам, из которых главное звалось «Никол Пашинян». Россия с горечью и надеждой наблюдает за происходящим и всегда готова помочь тем, кто хочет бороться за свое будущее. Собственно, в этом и заключалась суть сказанного в тот вечер Кургиняном.