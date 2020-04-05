Как коронавирус мещанское свинство оголил
«Хоронились обыватели за кухни, за пелёнки. — Нас не трогайте — мы цыплёнки. Мы только мошки, мы ждем кормёжки. Закройте, время, вашу пасть! Мы обыватели — нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть».
В. Маяковский
С весной в нашу страну пришел еще один гость — коронавирус. Он же стал не менее, а может даже более эффективным индикатором того, кто, где и какие непотребства совершал, оголив не самые приглядные стороны нашего общества и государства.
С началом карантина завелся и не прекращается вой «представителей малого и среднего бизнеса», что, дескать, все теперь должны броситься спасать их предприятия, которые в новых реалиях просто не могут существовать ввиду отсутствия клиентов. Прежде всего это касается кафешек, супермаркетов и прочих, безусловно, очень важных для страны, я бы даже сказал, стратегических сфер — от накладных ногтей до интимных стрижек для пуделей.
Поразительно, но буквально недавно эти же самые люди с нескрываемым высокомерием смотрели свысока на бюджетников, дескать, это все — плебеи, а они — патриции и соль земли русской. Государство же должно убрать свои грязные волосатые ручищи от их чистых бизнесов. Поражает именно это лицемерие. Хочется спросить, а вы кто и с чего вы все решили, что вы так уж сильно нужны?
Безусловно, во всех этих кафешках работают люди, супермаркеты набиты не только клиентами, но и продавцами с консультантами, в местах для чревоугодий работают официанты и повара, да и ресницы накладные, наверняка, кто-то усердно монтирует на «зеркала души». Очень многие рискуют остаться без работы, если карантин продлится, и, безусловно, потеря источника дохода и работы — это всегда несчастье для людей, которому можно только посочувствовать. Но есть здесь и нечто иное.
В минуту кризиса мы увидели, насколько уродлива экономика, построенная за 30 лет деиндустриализации и деградации под маской демократии. Мы увидели, наконец, что все это благолепие сферы сомнительной (и не очень) значимости услуг — это безобразная тля на теле издыхающего реального сектора экономики. И что эта тля в кризисной ситуации оказывается последним, что кто-то станет спасать.
Символ современной России — это яркий и красочный супермаркет в здании бывшего завода. Герой нашего времени — это Паниковский, который «вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже», не производя ни материального, ни интеллектуального — никакого продукта. Говорилось, что нам не нужна промышленность и свое производство: продадим нефть и купим качественное немецкое. Ну как, купили с санкциями и невиданным в новом тысячелетии обесцениванием нефти?
За прошедшие с распада СССР десятилетия мастерским образом наши доморощенные Адамы Смиты из секты «невидимой руки рынка» умудрились превратить в ларьки вообще всё, до чего дотянулись их щупальца. Заходишь на почту — ларёк, заходишь в больницу — ларёк, заходишь в филармонию — и там ларёк, а уж если заходишь в супермаркет, то понимаешь, что вот он храм современной мещанской религии — храм потребления. Кажется буквально, что еще чуть-чуть и там начнут приносить человеческие жертвоприношения Мамоне или Ваалу, настолько это омерзительно.
С телевизора идет поток мещанской культурки, взывающей к твоей внутренней свинье. Тебе объясняют, что ты никак не обойдешься без «Айфона» новой модели или без похода в барбершоп (не путать с «совковыми» парикмахерскими). Смотри супергеройские помои от студии Marvel, жри в три горла и потребляй престижную синьку. Будь в тренде!
Но не вздумай даже посмотреть в сторону чего-то высокого, это жестоко осуждается и порицается. А если уж взбрыкнул, на каждого найдется подходящий «Тупичок», где мужик с унылым лицом расскажет тебе, что Гамлет — такое же жирное ничтожество, как и ты сам, а Ромео — это самовлюбленный эгоистичный мерзавец, точно такой же, как и ты. Героев нет, а значит нет зеркал, в отражении которых ты мог бы увидеть подлинного себя.
Так кто же сказал, что все эти мелкие и средние бизнесы живут чем-то другим и не являются плотью от плоти этой самой развращенной системы? Начистоту, им не нравится государство, когда оно жмет их налогами и грабит, но им нравится система за то, что дает грабить самим. Это Путин заставляет обманывать на зарплату? Это Путин заставляет выпускать некачественные продукты питания? Это Путин заставляет спекулировать на дефицитных товарах в ситуации эпидемии? Или это делает внутренняя мещанская свинья? Я это выдумываю? А если нет, почему же тогда кто-то должен эту свинью поддерживать? Безусловно, не все такие, остались еще люди приличные, иначе бы мы уже давно доползли до свалки истории, но такова система в целом, и никто этого движения к свалке не остановил.
Чего хочет крупный бизнес? Грабить по-крупному, и для сохранения награбленного ему нужно государство, иначе иностранный бизнес все отберет. Что хочет «малый и средний бизнес»? Грабить по-малому и среднему, хоть и чем в больших масштабах, тем лучше. А про государство он вспоминает, когда его (бизнес) нужно срочно спасать. В остальное же время — приди хоть фюрер, хоть дуче, хоть сам Сатана или железная пята оккупанта — лишь бы ларёк с его благами не отнимал. Что мы, не знаем, как «законопослушные бюргеры» в Германии ходили сжигать в печах евреев за жалование, а потом рассказывали, что они будто бы ничего не знали? Мещанство — главный союзник любой тирании и деспотизма. Безропотность толп разнуздывает тиранов.
«Наперечет сердца благие, Которым родина свята. Бог помочь им!.. а остальные? Их цель мелка, их жизнь пуста. Одни — стяжатели и воры, Другие — сладкие певцы, А третьи… третьи — мудрецы: Их назначенье — разговоры».
Н. Некрасов
На текущий момент мы столкнулись с двумя фундаментальными проблемами и вызовами, от ответа на которые зависит — будем ли мы продолжать существовать как народ и государство в будущем. Враждебное окружение и неблагоприятная экономическая ситуация в мире диктуют нам острейшую необходимость перехода к автаркии. То есть к тому, что ранее называлось «избыточным идиотизмом».
Россия должна стать самодостаточной системой, не зависящей от внешнего мира ни экономически, ни политически. То есть сверхдержавой советского образца, только лучше. Прямая реставрация здесь и невозможна, и ущербна, и вредна, и даже в каком-то смысле аморальна, потому что это самое советское ретро с треском провалилось, погребя под обломками всё то хорошее, что было. А вот все нехорошее было усилено и припудрено либерально-демократической феней.
Пусть будут эти кафе и рестораны, пусть живет этот сектор услуг, пусть существуют эти ларьки, если без них нельзя, но — на периферии. Пусть им будут даны всевозможные льготы, пусть с них снимут тяжелое налоговое бремя. Пусть цветут эти цветы, но пусть и знают свое место. А настоящим почетом и настоящей значимостью должна быть наделена сфера производственного ядра экономики, которая в ключевой массе своей должна стать государственной. Подобно тому, как Христос изгнал торгашей из храма, ларек должен быть изгнан отовсюду, где ему места нет.
Вторая же ключевая проблема — это проблема свинства и мещанства. И она куда более существенна, чем первая, поскольку ответа на второй вызов не дать без ответа на первый. Новый вид экономики и государственного существования требует изменения человека. Должен прекратиться поток деградационного дерьма с экранов телевизора и с театральных сцен. Героем должен стать не Паниковский, а Гамлет, мещанин должен превратиться в гражданина. Ибо ничто так не убивает столь необходимую нам сегодня гражданственность, как мещанство.
«Не может сын глядеть спокойно На горе матери родной, Не будет гражданин достойный К отчизне холоден душой, Ему нет горше укоризны… Иди в огонь за честь отчизны, За убежденье, за любовь… Иди и гибни безупрёчно. Умрешь не даром: дело прочно, Когда под ним струится кровь…»
Н. Некрасов