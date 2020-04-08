Вступление

Иван Шилов ИА REGNUM История о самых храбрых среди нас и самых крупных из простых людей

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1.

Надпись слева: «Иллюстрация борьбы Китая с эпидемией». Надпись справа: «Стремление домой».

Надпись слева: «Иллюстрация борьбы Китая с эпидемией». Надпись справа: «Стремление домой».

Женщина в розовом: «Три года не была дома!» Мужчина у кассы: «Девушка, билеты до Уханя еще остались?»

Женщина в розовом: «Три года не была дома!» Мужчина у кассы: «Девушка, билеты до Уханя еще остались?»

2.

Плакат слева: «Благополучно добраться до дома встретить новый год с семьей». Надпись над дверьми: «Справочное бюро».

Мужчина в куртке: «Из рода в род, из поколения в поколение не будет бед, пребудет счастье».

Надпись перед мужчиной в куртке: «Пройдя через предновогоднее море пассажиров, предвкушение Нового года становится всё более и более сильным». Мужчина в куртке: «Из рода в род, из поколения в поколение не будет бед, пребудет счастье»

«Как гром среди ясного неба»

Мужчина в белом: «Кхэ-кхэ! Жар, кашель, давление в груди, удушье, вот и всё, как теперь встречать Новый год?»

Мужчина в белом: «Кхэ-кхэ! Жар, кашель, давление в груди, удушье, вот и всё, как теперь встречать Новый год?..»

3

Мужчина в очках: «Новый коронавирус передается от человека к человеку, наденьте маски и реже выходите из дома».

«Новый коронавирус передается от человека к человеку, наденьте маски и реже выходите из дома»

SARS-CoV-2: «Я подкрался незаметно…»

«Я подкрался незаметно…»

4.

Горы и реки умолкли

Вскоре город Ухань, оказавшийся в глазу бури, был закрыт. Будто поставленный на паузу, весь город впал в невиданную ранее тишину…

Дезинфектор: «Всего девять часов вечера, а кажется, будто три часа ночи перед рассветом… Впервые вижу Ухань таким».

«Всего девять часов вечера, а кажется будто три часа ночи перед рассветом… Впервые вижу Ухань таким»

5.

Помощь мчится со всех частей света

Маска в руке дающей: «Обычно вы меня игнорируете, а сегодня вы себе не можете этого позволить».

«Обычно вы меня игнорируете, а сегодня вы себе не можете этого позволить»

Мужчина в синем: «Деньги — это мелочь, человеческая жизнь — вот что ценно…»

Мужчина с ящиком: «Нужно спешить оправить, в Ухане не хватает необходимого».

«Деньги — это мелочь, человеческая жизнь — вот что ценно…»

6.

В условиях тяжелой войны с эпидемией мы вновь ценим Китай за скорость. Вся страна производит в среднем 1343 лицевые маски в секунду

7.

Мужчина с мешком: «Не станет денег, можно еще заработать, а если ничем не пожертвовать, то и на сердце тяжело».

«Не станет денег, можно еще заработать, а если ничем не пожертвовать, то и на сердце тяжело»

8.

Священное воинство спустилось с небес

«Наляжем, братья!»

Мужчина в белой каске: «Наляжем, братья!» Мужик в синей каске: «Всё, что касается эпидемии — не терпит отлагательств!»

«Всё, что касается эпидемии — не терпит отлагательств!»

9.

Смельчаки идут в поход

Медицинский персонал Уханя оказался поражен эпидемией. В критический момент Народно-освободительная армия Китая (НОАК) взяла на себя инициативу в борьбе с эпидемией

13 февраля в аэропорт «Тэньхэ» в Ухане прибыли 11 самолётов ВВС НОАК. Впервые тяжелый военно-транспортный самолет Xian Y-20 принял участие в невоенных операциях

Во благо Родины святой отдать без сожаления жизнь свою! Эпидемия — и есть война, спасение жизни — тяжелей горы Тайшань

10.

Единство — великая сила

Мужчина с желтым баулом: «Начальник, разреши пройти в деревню, пожалуйста…»

«Начальник, разреши пройти в деревню, пожалуйста…»

Надпись на синем знаке: «Деревня на карантине. Контрольно-пропускной пункт».

«Деревня на карантине. Контрольно-пропускной пункт»

11.

Полицейский с пирометром: «Товарищ, стойте смирно».

«Товарищ, стойте смирно»

Врач: «Как только здесь закончим службу, завтра же поедем помогать в Ухань».

«Как только здесь закончим службу, завтра же поедем помогать в Ухань»

12.

Девочка: «Мама, ты когда вернешься?» Мать: «Деточка, мама болезнь прогонит и сразу же вернется».

Миряне облачаются в латы

«Мама, ты когда вернешься?»

13.

Полицейский: «Когда ты благополучно вернешься, я обещаю год выполнять работу по дому».

Надев белый халат, сокрушив Лоулань*, верные сыны отечества, не забывайте вернуть мир

14.

Душевная доброта

Врачи с пациентом: «Впереди, расступитесь!» Мужчина в кепке: «Верь в наших врачей, отец обязательно справится!»

«Верь в наших врачей, отец обязательно справится!»

Врач 1: «За эти два дня еще 25 пациентам потребовалась искусственная вентиляция легких, есть еще 8 пациентов, которым требуется гемодиализ…»

Врач 2: «Кстати, пациенту на 5-й койке уже провели тест на нуклеиновую кислоту?»

Врач 3: «Кажется, среди пациентов с подозрением на заражение всё больше подтверждённых случаев, скоро палат не хватит».

«Кажется, среди пациентов с подозрением на заражение всё больше подтверждённых случаев, скоро палат не хватит»

15.

Мужчина на каталке: «Доктор, я не хочу умирать, я еще не нянчил внуков!» Врач: «Отец, не накручивай себя, всё будет хорошо!»

«Доктор, я не хочу умирать, я еще не нянчил внуков!»

Влюбленные у окна: — Дорогая, я скучаю по тебе. — Давай, когда всё закончится, мы с тобой поженимся!

«Давай, когда всё закончится, мы с тобой поженимся!»

16.

По призыву на миссию «бороться за здоровье, оберегать жизнь» множество врачей попросились на фронт, без толики сомнения ринулись на поле боя, где нет ни дыма, ни пороха

Врач 1: «Мои кости скоро рассыплются!» Врач 2: «Держись!»

«Держись!»

На карантине медики крутятся, словно волчки. Окутанным защитным костюмами, очками и лицевыми масками, как за нерушимой стеной, стоит им сделать один маленький шаг, и тут же обливаются потом

17.

Не щадя себя ради дела…

В борьбе с вирусом не на жизнь, а на смерть есть и те, кто, упав не смог подняться

Многие за этой чертой, что продолжают день и ночь вести ожесточенный бой с эпидемией, пополнят это число несчастных

18.

Каждый в ответе за судьбу отечества

Мужчина с красной сумкой: «Отец, мы с Цуй Хуа пришли проведать тебя».

«Отец, мы с Цуй Хуа пришли проведать тебя»

Дед: «А шо вы маски не надели? Что принесли, давайте сюда, а сами быстро дуйте домой!»

«Что принесли, давайте сюда, а сами быстро дуйте домой!»

19.

Мужчина с пивом: «Братан, смотрю, ты здоровенный, а пить не умеешь!»

«Братан, смотрю ты здоровенный, а пить не умеешь!»

Девушка с мобильным: «Проснулась, а праздники снова продлили на пять дней».

«Проснулась, а праздники снова продлили на пять дней»

Мужчина с удочкой: «Растить рыбу надо тысячу дней, а приготовить — одно мгновение».

«Растить рыбу надо тысячу дней, а приготовить — одно мгновение»

20.

Девушка: «Больше кушай, а то худой, как не свинья».

«Больше кушай, а то худой, как не свинья»

Мать: «Детка, позволь родителям на зимних каникулах поделать твое домашнее задание? Ребенок: «Конечно, я потом всю свою домашнюю работу вам отдавать буду!»

«Конечно, я потом всю свою домашнюю работу вам отдавать буду!»

Женщина перед доской: «Петь песни перед друзьями, а свободной рукой решать уравнение!»

«Петь песни перед друзьями, а свободой рукой решать уравнение!»

21.

Луч солнца в темном царстве

Врач: «Мы наконец-то закрыли временный госпиталь!»

«Мы наконец-то закрыли временный госпиталь!»

22.

Первый врач: «Мы не только верили, мы осуществили!» Второй врач: «Наконец-то этот день настал!»

25 марта в провинции Хубэй еще 391 человек покинул госпитали, а число выписанных из больницы в общем достигло 61 201 человека

Врачи: «Временный госпиталь, прощай и больше не появляйся!»

«Временный госпиталь, прощай и больше не появляйся!»

Мальчик: «Спасибо, тетенька медсестра!»

«Спасибо, тетенька медсестра!»

23.

Родная страна в добром здравии

Родная страна в добром здравии

Все эти дни 1,4 млрд китайцев провели вместе единым целым, заставив вирус бежать без оглядки. Эта часть земли постепенно возродила новую надежду…

Курьер: «Брат, эпидемия еще не кончилась до конца, поэтому нужно продолжать носить маски».

Женщина в розовой маске: «Наконец-то снова можно получить свою посылку!»

Мужчина: «Спасибо, мальчик за твой труд!»

Женщина в синей маске: «Мама, сегодня вечером не готовь еду, на первом этаже открылся самовар*, можно поесть там».

«Спасибо, мальчик, за твой труд!»

24.

Курьер пишет сообщение: «Доставщик прибыл, но не дают въехать во двор, будьте добры выйти забрать еду».

«Доставщик прибыл, но не дают въехать во двор, будьте добры выйти забрать еду»

25.

Вся природа оживает весной

Вся природа оживает весной