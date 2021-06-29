Видеохостинг YouTube удалил передачу политолога и философа Сергея Кургиняна о принудительной вакцинации населения от COVID-19, в которой эксперт очень подробно, респектабельно и доказательно на основе фактов и примеров объяснял, чем вредна эта новая затея российских властей на фоне обострения внешнеполитической напряженности (посмотреть можно здесь).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные. Цензура

По его словам, каждый человек, поскольку он «не скот» и наделен свободой воли и мысли, должен решать: вакцинироваться ли лично ему или нет. И решение он должен принимать на основе ознакомления с мнениями как сторонников, так и столь же респектабельных противников вакцинации. И такие люди есть по обе стороны. Принуждение же в такой ситуации грозит расколом общества и внутриполитическим кризисом, в котором заинтересованы силы внешние.

Кроме того, он обсуждал различные версии возникновения нового коронавируса, а также приводил мнения респектабельных экспертов и ученых на этот счет.

В том числе мнения профессоров и лауреатов Нобелевской премии, которые стали жертвами транснациональной цензуры, диктующей строго определенную точку зрения по вопросам вакцинации и происхождения вируса.

При этом он наглядно показал, что и те, кто ранее провозгласил в качестве истины, что коронавирус имеет естественное происхождение, уже сегодня столь же менторски говорят об его искусственном происхождении. И столь же начетнически эти проводники воли «министерства правды» утверждают о безальтернативности вакцинации как единственного способа побороть эпидемию, затыкая рот светилам иммунологии, которые считают иначе.

Поводом для удаления, согласно формулировке администрации хостинга, стала «недостоверная медицинская информация».

(сс) Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

То есть действия администрации YouTube, принадлежащего транснациональному IT-гиганту Google, наглядно демонстрируют работу этой новой «демократической» цензуры.

29 июня политолог выпустил новую передачу «Смысл игры», в которой предложил зрителю обсудить и проанализировать произошедшее. При этом YouTube даже не дал опубликовать ролик на своей площадке, удалив его еще до того, как он был загружен (посмотреть можно здесь). «Не смотрел, но осуждаю»?

«Сегодня YouTube удалил мою передачу «Смысл игры», в которой я (весьма сдержанно, как мне представляется) обсуждал и проблему вакцинации в целом, и проблему искусственности или естественности ковида… Всё это я обсуждал с той предельной сдержанностью, которую сейчас считаю абсолютно необходимой в связи с тем, что ситуация накаляется. И это может иметь тревожные, по моим оценкам, политические последствия», — заявил аналитик.

Накаляется ситуация потому, считает он, что все недавние заявления и выступления российских лидеров, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, говорят о том, что встреча глав России и США не принесла разрядки, а, вероятно, наоборот, только усилила противоречия между странами.

«В этом смысле политические последствия ажиотажа вокруг определенной проблематики, объективно раскалывающего общество, мне представляется ничуть не меньшими, чем медицинские, и, может быть, еще более пагубными. Всё это я и попытался высказать очень сдержанно в передаче «Смысл игры». YouTube удалил ее примерно через девять часов после того, как она была выложена», — продолжил он.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Эксперт отметил, что YouTube не является монополистом и единственной площадкой для выражения мнений, а мы существуем в информационную эпоху, где запретительные меры в виде форменной цензуры выглядят архаично и, как правило, имеют обратный желаемому со стороны применивших эти меры эффект. Поскольку это архаизм. С другой же стороны, «запретители» сталкиваются с определенными издержками, диктуемыми законами жизни.

«Главный закон заключается в том, что как только ты запретил, ты проявил слабость и подтвердил значимость позиции запрещенного, потому что иначе зачем запрещать? А также подтвердил то, что ты находишься в соответствующем лагере запретителей… Потому что если так запрещают, так затыкают рот, не имея даже на это ресурсов, которая имела КПСС, значит, чего-то очень боятся. А бояться можно только того, что разоблачится что-то нехорошее, поэтому такой запрет на YouTube сильно подтверждает мою позицию и требует, чтобы я эту позицию развивал дальше, что я и буду делать. С YouTube или без YouTube — это вопрос несущественный», — заметил Кургинян.

Кургинян еще раз призвал к необходимости не абсолютизировать одни точки зрения и маргинализировать другие (исходящие от столь же авторитетных оппонентов первых), а отстаивать свои точки зрения в честных дискуссиях с уважением к оппоненту.

И в качестве доказательства наличия очень уважаемых и статусных оппонентов идеи поголовной вакцинации как единственного спасения от эпидемии политолог привел мнение крупнейшего вирусолога нашего времени, лауреата Нобелевской премии, человека, открывшего СПИД, — Люка Монтанье. Его гнобили за его позицию о том, что SARS-Cov-2 имеет искусственную природу, а теперь, когда эта позиция перестала вдруг быть «маргинальной», его пытаются заставить поддержать вакцинацию, противником которой он также является.

(сс) Bastian Greshake Tzovaras Люк Монтанье

В своем интервью организации RAIR Foundation USA Монтанье заявил, что массовая вакцинация является «огромной недопустимой научной и медицинской ошибкой».

Он также назвал всё происходящее экспериментами, которые проводятся «на месте» — непосредственно на заразившихся пациентах и больных людях.

Помимо мнения уважаемого научного эксперта Кургинян привел и мнение другого уважаемого, уже религиозного авторитета — архимандрита Каракальского монастыря на Афоне Филофея.

Оговорив, что сам он является человеком светским, Кургинян отметил, что мнение архимандрита имеет очень колоссальное значение для людей религиозных. И несмотря на то, что он говорит на языке религиозном, а Монтанье — на научном, они выражают примерно схожие опасения.

Фра Анджелико. Фрагмент алтаря «Страшный Суд». 1431

По его мнению, происходит то, что было описано в Откровении Иоанна Богослова, когда в последние времена перед приходом антихриста человеку будет нанесено начертание его. Именно отсюда диктаторский подход к вакцинации, направленный на поражение людей в правах, включая право на перемещение и свободу выбора, а также заряженность глобальных СМИ в пропагандистском раже.

Приведя два столь схожих мнения от людей, которые находятся практически в непересекающихся сферах жизни, Кургинян еще раз подчеркнул, что не хочет абсолютизировать мнение Люка Монтанье, а также не может целиком солидаризироваться с мнением религиозного авторитета, поскольку сам он человек светский. Однако он уверен, что современный капитализм наделен вполне теми чертами, о которых говорится выше.

«Когда я говорю, например, о капитализме конца времен, о том, что капитализм, который отбросил нравственный каркас, который всё-таки его поддерживал, обязательно придет к последним временам, то это моя светская позиция, которая во многом созвучна тому, что говорится. А когда этот уважаемый человек, с позициями, которые не являются моими, говорит о штаммах и обо всем прочем, то он говорит прямо то же, что говорит Монтанье», — обратил внимание Кургинян.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очередь на вакцинацию в ГУМе

Подводя итог, Кургинян еще раз призвал всех причастных к описанным выше действиям, вступить в диалог с теми, кто придерживается альтернативной официозу точки зрения ввиду их «немейнстримности и неангажированности». Обращаясь по сути к российской власти, Сергей Кургинян сказал:

«Дайте им возможность выступать на равных. И не торопитесь, чтобы не было беды — ни медицинской, ни политической. И это единственное — недопущение этой беды, — что диктует мне упорство в ознакомлении с чужими точками зрения».