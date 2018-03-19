Выборы состоялись, и состоялись они в беспрецедентном для России ключе. Кандидат, которому предрекали отпадение народной поддержки в связи с «усталостью от него» или страхом перед нелюбовью к нему «западных партнеров», выливающуюся в безумную кампанию по демонизации, победил с разгромным отрывом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин в очередной раз стал президентом России, получив 76,66% голосов. Это абсолютный показатель общенародной консолидации и поддержки, которой не было никогда ни у одного кандидата на пост президента новой России.

Уже слышен завистливый вой нашей горе-оппозиции. Квазикоммунистические самозванцы Зюганов с Грудининым в своём унылом трёпе вновь жалуются на ужасную власть, которая не допускает оппозицию к выборам, не уставая своим нытьем позорить красное знамя. Хотя чего ожидать от партии, десятилетиями спускающей в унитаз просоветскую энергию в крайне ресоветизированной стране. К ним подключился Жириновский, от которого впервые можно было слышать недовольство «не тем народом», что ему ранее свойственно не было.

Остатки социальной ответственности растеряла Собчак… Хотя кого я обманываю, нельзя потерять то, чего никогда не было. Можно сказать, она осталась верна себе и своим народофобческим взглядам. Демократия — это, знаете ли, власть демократов, а не большинства, а демократы — это те, кто в фаворе у дядюшки Сэма, то есть «прогрессоры» и «цивилизаторы», объясняющие «неразумному быдлу», что нужно расслабиться и капитулировать перед лицом американского империализма.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Да только русский народ — никакое не «быдло», и разума в нём намного больше, чем в тех безумцах, которые считают, что капитуляция России перед США и уход с исторической арены может принести миру стабильность, а им обеспечить беззаботную старость в этих ваших поганых куршавелях или на иных помойках, где обитают элитные, обеспеченные и привилегированные бомжи.

Русский народ — живой народ, намного более живой, чем отравленные нервно-паралитическим ядом потребительства жители Западной Европы. Европа капитулировала и не может сопротивляться зловещей паучихе транснационального глобализма, пребывая в непробиваемом коконе, а Россия — слабо, неуверенно, но может. По крайней мере пока, несмотря на то, что этого яда в нее было впрыснуто несравненно больше, чем в любую другую страну.

Русский народ хочет жить, и в период экономических трудностей, внешнего политического давления и угроз уничтожения со стороны Запада не намерен капитулировать. Он демонстрирует поразительную для «цивилизованных» политологов, социологов, кремленологов и политтехнологов способность снова и снова показывать фигу очередному «западному партнеру», объединяясь и консолидируясь вокруг национального лидера, которому, очевидно, доверяет больше, чем кому бы то ни было. Думали сломить страхом и вновь купить обещаниями «чечевичной похлёбки»? Выкусите! Дикари-с, не меньше!

ИА REGNUM Выборы

Это нужно признать как оппозиции с нашими «западными партнерами», так и самой шизофренической власти во главе с избранным президентом. Потому что эта победа с 76,66% голосов — не бесплатный подарок. Это даже не безоговорочная поддержка президента, политика которого целиком и полностью отвечает представлению о благе всех, кто за него проголосовал. Нынешняя ситуация — не про это.

То есть, конечно, есть традиционные группы, которые будут поддерживать по тем или иным причинам Путина всегда, но ведь сейчас практически полностью иссушился либеральный фланг и сильно высох левый. А что это значит?

Прежде всего — это консолидация общества вокруг национального лидера перед лицом надвигающейся угрозы. Не мнимой, политтехнологичной, а реальной. И крайне глуп тот, кто считает, что никакой угрозы нет. Ей пахло всегда, но именно теперь, после Майдана на Украине и событий в Крыму и на Донбассе, а также последовавшей за ними скотской травли нашей страны, запах серы стал настолько крепким и неоспоримым, что говорить что-то иное можно только в самоуспокоительных потугах при острейшем желании сбежать от реальности.

Запад объявил войну не только Путину, которого демонизировал, как никого никогда не демонизировал. Запад объявил войну России и всему русскому народу. Этому «ужасному» народу, который вопреки всем расчетам, вопреки всем прилагаемым Западом усилиям не желает менять неугодного «цивилизованному миру» Путина ни майданным, ни выборным путем. Такого никогда не прощают.

ИА REGNUM Выборы

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Что-что, а карать народы за неугодные «Риму» действия Запад умеет: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия… список можно продолжать. И везде карались не «диктаторы», не «режимы», а народы. Таков стиль, таков враг, таков вызов. Русский же народ в случае чего — изведут на корню. Ему никогда не простят красное Знамя Победы над Рейхстагом.

Теперь же, после того, как русский народ отдал 76,66% голосов за Путина, он перешел точку невозврата, дав лидеру карт-бланш на дальнейшие действия. Он недвусмысленно дал понять: «Если всё так, как ты говоришь, если они тебя действительно так сильно не любят за то, что ты отстаиваешь суверенитет и национальные интересы, если ты у них, как заноза в одном месте, так давай мы тебя поддержим, только и от тебя мы ждем каких-то действий».

Можно по-разному относиться к Никите Сергеевичу Михалкову, но необходимо признать его феноменальное чутье и хватку, которые позволяют ему в течение длительного времени занимать то высокое положение, которое он занимает. Но он говорит примерно то же самое:

«Я думаю, что огромные надежды людей, которые дали такие результаты на то, что в течение следующего времени всё-таки президент найдет силы и возможности на смену элит…».

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Дарья Антонова ИА REGNUM День выборов

Народ недоволен тем, что внутреннее положение дел в стране, ее устройство и общее состояние не адекватно тем вызовам, которые на нее обрушиваются. Он понимает, что в ситуации, когда в элите не произошёл качественный и максимально мягкий разрыв с прозападной ее частью, пока она не отстранена от информационных, финансовых, экономических и социальных рычагов, мы далеко не уедем. Хлестать Запад по щекам в Крыму и в Сирии и продолжать лелеять иллюзии о возможности евроинтеграции, оставляя ликвидационный курс в экономической и социальной политике — в конечном итоге не может закончиться ничем, кроме гибели. Рано или поздно.

Оформлен запрос на разрыв с прозападным курсом России, пришло время подводить итог под почти тридцатилетним периодом разной степени позорности встраивания в Запад, и настало время с этим Западом дистанцию набрать. Необходимо выстраивать свою самостоятельность, возвращая независимость во всех сферах: от промышленности до финансов, от медицины до образования, нужно возвращать человеческую логику существования государства. А для этого, конечно, нельзя не согласиться с Михалковым, в элите «людишек нужно перебрать».

Перед выборами Путин неоднократно говорил, что России необходим рывок и прорыв, а всё, что «мешает этому движению, нужно устранить… как бы ни хотелось цепляться за то, что кажется дорогим и близким»

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Что ж, в данном случае России мешает непоследовательность власти, раздираемой противоречием между прозападностью элиты и желанием лидера, а также некоторой части системы сохранить суверенитет России. Я понимаю всю глубину личной трагедии человека, который всю жизнь работал на идею введения России в Европу на каких-то более или менее приемлемых правах. Только теперь это всё «прошло, как с белых яблонь дым». Либо элита, Европа и гибель страны, либо опора на широкие народные массы, трансформация элиты и какая-никакая жизнь страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России 2018 (7)

Кто-то, вероятно, в очередной раз скажет, что здесь все хотят превращения России в Северную Корею. Так вот, отвечу, выбирая между небытием и Северной Кореей, не знаю, кто как, а я выбираю Северную Корею. Если для кого-то эта страна — показатель отсталости и изолированности, то для меня — это пример того, как одна небольшая, но очень вольная страна способна десятилетиями в этой самой изоляции существовать. И не просто существовать, а добиваться серьезных успехов в области ядерной физики. И я понимаю, с чем связаны эти страхи. Хочется сытно питаться и спокойной спать. Только вот самая сытная жратва — на скотобойне, а самый крепкий сон — на кладбище.

Что ж, если кто-то считает изоляцией нелюбовь к нам «мирового сообщества» в лице США и Европы, то, во-первых, они нас полюбят только мертвыми, а во-вторых, а кому она нужна, эта любовь-то? Мы не хотели любви тевтонцев, Наполеона, Гитлера и прочих «цивилизаторов», почему должны хотеть любви нынешних? Пусть это будет называться «изоляцией», нам плевать. Пусть нас боятся и ненавидят, если страх нужен для того, чтобы обеспечить нашу безопасность. Потому что в противном случае ненависть и презрение — это формула, при которой нас рано или поздно атакуют, а учитывая нынешнее печальное состояние — сомнут.

При этом никакой изоляции нам, по сути-то, не светит. Советский опыт ярко демонстрирует, что мы можем быть полностью самодостаточны. А наша самодостаточность — есть залог того, что к нам будут вновь присматриваться. От России на глобальной арене ждут альтернативного предложения наподобие того, которое она дала начале XX века.

ИА Красная Весна Возрождение СССР, плакат

Сама история выводит Россию на магистральный путь развития, с которого она свернула в Перестройку. И я здесь не говорю, что необходимо дословно повторить советский проект. Я лишь говорю, что, с моей точки зрения, историческая миссия России — стать спасительной альтернативой гибнущему Западу. А вот какой альтернативой — подскажет нам наш исторический опыт и пролитая предками кровь.

А былой Запад гибнет, перерождаясь в глобалистскую фашистскую диктатуру, царство перверсий и расчеловечивания. Как пелось в одной небезызвестной песне, «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Либо мы тронемся с этого пути на не самом комфортном бронепоезде, пересев на него с гламурного Западного поезда, мчащегося на всех парах в фашистскую бездну, либо само историческое железнодорожное полотно может обрушиться.

Все серьезные преобразования совершаются на волне всенародной поддержки. История дала эту возможность Путину дважды. Только в первый раз — в начале 2000-х неиспользование шанса можно было как-то оправдать надеждами на то, что «Дуньку» всё-таки «возьмут в Европу». Сегодня — такого оправдания нет, а значит, любое бездействие чревато столь же стремительным отпадением народа, как и та беспрецедентная поддержка, которую он оказал лидеру вчера. Третьего шанса уже не будет, а на кону — судьба не только России, но и человечества. Народ свое слово сказал, а что скажет президент?

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