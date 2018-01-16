Патриотическое и нравственное воспитание стали основой национального возрождения современной России, что выражается в создании кадетских школ и военно-патриотических лагерей, полагает журналист китайского издания Сhina news Ван Лу в своем материале под громким названием «Воспитание боевого народа».

Дарья Драй ИА REGNUM Российский флаг

О чем речь?

Ссылаясь на слова президента России Владимира Путина, который неоднократно в своих речах заявлял, что в России «не может быть никакой объединяющей идеи, кроме патриотизма», журналист отмечает, что на пути возрождения патриотизма в России сделано очень многое.

В частности, речь идет о подписанной в 2016 году премьер-министром России Дмитрием Медведевым программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы», которая, как отмечает журналист, призвана резко нарастить ряды патриотической молодежи России.

Mil.ru Юнармейцы. Построение

Ван перечисляет достижения, сделанные в рамках программы за 2016 год, включая проведение 6500 военно-патриотических мероприятий, прохождение нормативов ГТО сотнями тысяч российских молодых людей, а также создание более 7000 молодежных образовательных структур, занимающихся патриотическим воспитанием.

В качестве примера учебного заведения военно-патриотической направленности журналист приводит Кадетскую школу имени генерала Ермолова под Ставрополем, которая была основана более 20 лет назад, где дети «как настоящие солдаты… регулярно учатся рукопашному бою, греко-римской борьбе и использованию автомата Калашникова» вместо «ловли покемонов».

«На новом историческом этапе Россия решила при помощи патриотического воспитания создать современную систему повсеместного возрождения нравственного воспитания. Одновременно с этим усиление роли патриотического воспитания в развитии государства и национальном возрождении стало важным достижением, отвечающим выбранному пути восстановления «единой системы ценностей и идеологии», а также стремлению России к «историческому единству», «преемственности поколений» и «культурной общности» в рамках стратегического решения интеграционного развития», — делает вывод журналист (здесь и далее перевод ИА REGNUM).

Ссылаясь на слова президента России Владимира Путина о том, что в Конституции нашей страны запрещена монополия какой-либо политической силы на власть, а значит и идеологическая монополия, журналист отмечает, что только патриотизм может стать этой объединяющей идеей для России.

«Путин твердо уверен, что патриотизм является прочной основой будущего, а патриотическое воспитание имеет решающее значение для укрепления мощи Российского государства. Обобщая причины распада Советского Союза, недостаток патриотизма принято считать одной из важнейших. После распада СССР в обществе разлилась апатия, а развитию государства не хватало духовного импульса», — продолжил китайский журналист, добавив, что Путин уверен в том, что «если не мы будем воспитывать своих детей, американцы сделают это вместо нас… как на Украине».

Mil.ru Формирование юнармейского военно-патриотического отряда «Пересвет». Брянская область

Подводя итог, Ван отметил, что не все в России разделяют подобный военно-патриотический подход в качестве базиса для национального объединения и возрождения России, некоторые убеждены, что нельзя объединиться вокруг идеи, основанной на войне. По их мнению, «слепой патриотизм» не тождественен любви к Родине, являясь насаждением чужой воли молодежи и запретом на свободомыслие.

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Так ли оно всё просто?

Не вижу смысла обсуждать, так ли все хорошо обстоит с патриотическими лагерями. Допустим, там всё прекрасно и это лучшие в мире лагеря. При всей важности и острой необходимости военно-патриотического воспитания молодежи, а также в целом патриотизма в стране как одной из неотъемлемых основ государственности, всего этого крайне недостаточно для полноценного возрождения и даже просто дальнейшего существования России.

Во-первых, понятие патриотизма бюрократическим аппаратом зачастую трактуется крайне превратно, в результате чего патриотизм в школах начинает пониматься, например, как «борьба с коррупцией», а школьники начинают полагать, что высшим благом для России является их появление на политических митингах разного рода популистов и шарлатанов, одной рукой загребающих барыши, а другой — яростно симулирующих борьбу с коррупцией.

Скажете, что тот или иной ревнитель Майдана в России не патриотичен, а он вам скажет, что он любит Россию всей душой своею чистой, но особой любовью. Ведь патриотизм — это любовь к Родине (и ни-ни, ничего больше, как хотите, так и понимайте, у нас статья в Конституции). А формы «любви» в современном мире, как известно, бывают разные. И извращениями их теперь называть не толерантно.

Во-вторых, говоря метафорически, сколь угодно патриотичная молодежь, воспитанная в военном духе, — это в лучшем случае будущие «кшатрии», то есть «воины». А полноценное государство не может обойтись лишь воинами, ему нужны «брахманы», то есть своего рода «жрецы», интеллектуальная и духовная элита, вырабатывающая смыслы, идеи. Кто же будет этим заниматься? Чубайс? «Ельцин-центр»?

Карикатура — Цель капитализма всегда одна: Эксплуатация. Гнет. Война. Чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!

А ведь рядом с «кшатриями» на виду постоянно копошатся «вайшьи» — торгаши, чья суть — перманентное личное обогащение. И тогда либо воины расправляются с торгашами, либо они сами превратятся в торгашей (а разве последнего уже не произошло?). Не потому ли так много говорится о необходимости «патриотического воспитания», что за предыдущие постсоветские годы мы видели именно это?

Господство торгашей в 90-е годы в России, которое китайский журналист охарактеризует как «апатию при недостатке духовного импульса», могло быть остановлено так называемыми «путинскими чекистами» в начале 2000-х годов. Тогда был и запал, и возможности, не было одного — того самого «духовного импульса», который может задать только целеполагающий центр. Мы же все последующие годы видим не проявление воли, а, в лучшем случае, бихевиористские реакции на внешний раздражитель. С одной стороны — хорошо, пациент еще жив, а с другой?

Постсоветская Россия — это страна господства торгашей, выродившихся из советских «жрецов». Вырождение — вот причина его развала, а не недостаток «патриотизма», как утверждает журналист. И тут воины либо могут быть инструментом торгашей (частные армии), либо субъектом торгашества (криминальная банда), не велика разница. России же для полноценного, а не политтехнологического «вставания с колен» необходимо восстановить свою духовную самость. Иного не дано, да и в целом бессмысленно.

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