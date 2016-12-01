Анна Кокорева
Последние публикации
Экономика России прирастет за счет IT-индустрии и антисанкций
В этом году в своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сосредоточился на экономических вопросах. Мало кто ожидал подобной риторики, в политических кругах предполагали, что президент больше сосредоточится на социальных вопросах. Тем не менее экономика страны...
1 декабря 2016
В декабре цены на нефть могут вырасти до $60-62
Декабрь обещает быть благоприятным для рынка нефти, после того как члены ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 года. Как следует из материалов организации, добыча Саудовской Аравии с 1 января 2017 года не должна превышать 10,058 млн баррелей в сутки...
1 декабря 2016
Заседание ОПЕК проходит на позитиве и толкает нефть к $51
В Вене стартовало плановое заседание ОПЕК. Министры из 14 стран собрались, чтобы обсудить соглашение по сокращению уровня производства нефти для того, чтобы стабилизировать цены на сырье. Перед началом встречи ряд министров дал свою оценку настроениям, царящим в картеле. Так, министры нефти ОАЭ...
30 ноября 2016
Заседание ОПЕК определит динамику цен на нефть до конца года
Цены на нефть 29 ноября завершили день снижением. Нефть марки Brent (январские контракты) окончила торги на отметке $47,34 за баррель. WTI с поставкой в январе во вторник к финалу торговой сессии стоила $45,53 за баррель. С конца прошлой недели волатильность на рынке нефти возросла в преддверии...
30 ноября 2016
России грозит смена финансового блока чиновников ‑ и это плюс
Сегодня, 15 ноября, ночью СМИ разразились новостью об аресте министра экономического развития Алексея Улюкаева. Главу ведомства арестовали по подозрению во взяточничестве при оценке сделки по покупке «Башнефти». Речь идет о $2 млн. По сообщениям СМИ, деньги вымогались у представителей «Роснефти»...
15 ноября 2016
Через год нефть не поднимется выше $65
ОПЕК опубликовал свой ежегодный прогноз по рынку нефти. По данным картеля, спрос на нефть в мире в период с 2015 по 2040 годы вырастет на 17,6%, до 109,4 млн баррелей в день. Прирост произойдет в основном за счет стран-членов ОПЕК. Также организация прогнозирует увеличение собственной доли на рынке...
8 ноября 2016
Экономика России демонстрирует стабильность назло врагам
К концу года экономика России подходит с весьма неплохими показателями вопреки ожиданиям отечественных и иностранных экспертов. Главным достижением стало преодоление рецессии, темпы снижения ВВП значительно сократились. По итогам 9 месяцев 2016 года падение составило 0,7% при 3,7% за аналогичный...
2 ноября 2016
ОПЕК сдает назад: инвесторы начинают паниковать
Цена на нефть марки Brent 31 октября, согласно декабрьским фьючерсам, упала на 4,3%, до $48,54 за баррель. Столь серьезное снижение спровоцировали итоги заседания Комитета высокого уровня при участии стран-производителей нефти, входящих и невходящих в ОПЕК. Создания подобного комитета требовало...
1 ноября 2016
Евро еще набьет себе шишки
Комментарий замдиректора аналитического департамента компании Альпари о курсе евро Евро падает на фоне укрепления доллара США, который растет с конца августа 2016 года. Причина роста доллара кроется в ожиданиях инвесторов, которые рассчитывают на скорое повышение процентной ставки ФРС США. В...
26 октября 2016
Нефтяные «быки» борются за рост
Нефтяные котировки завершили торговую сессию четверга ростом. По итогам вчерашних торгов цена на нефть марки Brent составила $51,93 за баррель, цена на WTIс поставкой в ноябре к закрытию выросла до $50,52 за баррель. В пятницу, 14 октября, котировки продолжили рост, несмотря на негативную...
14 октября 2016
Евросоюз: Движение к политическому тупику и экономическому краху
Яркой вехой осеннего политического сезона в Европе стал новый скандал. На несостоявшемся 2 октября в Венгрии референдуме практически все принявшие в нем участие (более 98%) дали отрицательную оценку иммиграционной политике Брюсселя. Венгрия не первый раз раздражает богатых старожилов ЕС. Так, еще в...
12 октября 2016
Рост нефти ограничен уровнем $53
Нефтяные котировки 4 октября завершили торговую сессию ростом. К закрытию цена на нефть марки Brent (ноябрьские контракты) составила $51,25 за баррель, цена на нефть марки WTI с поставкой в ноябре — $49,15 за баррель. 5 октября днем котировки продолжили рост, к этому часу за баррель Brent на рынке...
5 октября 2016
«Пенсионная» инициатива Минфина РФ не вызовет восторга в обществе
Министерство финансов РФ на фоне дефицита бюджета продолжает генерировать непопулярные меры сокращения расходов и увеличения доходов. На этот раз под раздачу могут попасть российские пенсионеры, а точнее, работающие пенсионеры. Ведомство предлагает лишить пенсий тех пенсионеров, чей годовой доход...
23 сентября 2016
Итоги выборов в Госдуму РФ не заставят нефть расти
Выборы в Государственную думу РФ VII созыва, безусловно, локальное событие, оторванное от рынка черного золота, никак не повлияет на нефтяные котировки. Стоимость барреля нефти сейчас в большей степени зависит от поведения основных игроков рынка: Саудовской Аравии, США, Ирана, России, Канады и...
19 сентября 2016
Банк России спешить со снижением ставки не будет
16 сентября 2016 года состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ. Эксперты финансовой индустрии не ждут от мегарегулятора неожиданных решений. Предполагается, что по итогам встречи ключевая ставка останется без изменений на уровне 10,5%. Последние четыре месяца рублевые пары торгуются в...
13 сентября 2016
Какому инвестору по зубам «Роснефть»?
В правительстве РФ, наконец, определились с критериями приватизации «Роснефти», и, вероятно, ряд инвесторов испытали разочарование, увидев список требований к покупателю. Например, согласно директиве потенциальный инвестор не имеет право продавать акции компании в течение трех лет после покупки...
18 июля 2016