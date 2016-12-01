Москва, 1 декабря, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Декабрь обещает быть благоприятным для рынка нефти, после того как члены ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 года. Как следует из материалов организации, добыча Саудовской Аравии с 1 января 2017 года не должна превышать 10,058 млн баррелей в сутки, Ирака — 4,351 млн баррелей в сутки, ОАЭ — 2,874 млн баррелей в сутки, Кувейта — 2,707 млн баррелей в сутки, Ирана — 3,797 млн баррелей в сутки. При этом освобождены от сокращения добычи Нигерия и Ливия. Соглашение заключено с оговорками, как мы и предполагали.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоит обратить внимание на факт выхода из картеля Индонезии, которая только год назад вступила в его ряды. Частично за счет выбытия данной страны и произойдет сокращение добычи.

По итогам встречи цены на нефть выросли более чем на 8%, позитивная динамика продолжится в ближайшие недели, и к концу месяца цена стабилизируется. К принятому соглашению должен присоединиться ряд стран-производителей вне организации. Переговоры с ними пройдут 9 декабря 2016 года. Позитивный исход встречи усилит рост цен на нефть. Максимальными отметками по нефти марки Brent в этом году могут стать $60−62 за баррель.

Однако в середине месяца состоится заседание ФРС США, на котором будет решаться судьба процентных ставок. Большая часть рынка ожидает их повышения. Увеличение ставок спровоцирует дальнейшее укрепление доллара, а поскольку нефть номинирована именно в этой валюте, то для нее это не пройдет бесследно. Таким образом, чрезмерное укрепление доллара США будет препятствовать росту цен на нефть в среднесрочном периоде.

После того как все страсти улягутся, к концу декабря цена, вероятно, скорректируется и стабилизируется в районе отметки $55−60 за баррель. Следующая встреча ОПЕК состоится не раньше 25 мая 2017 года. Члены картеля соберутся, чтобы оценить эффективность принятых мер и точность их исполнения.