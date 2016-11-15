Москва, 15 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, ночью СМИ разразились новостью об аресте министра экономического развития Алексея Улюкаева. Главу ведомства арестовали по подозрению во взяточничестве при оценке сделки по покупке «Башнефти». Речь идет о $2 млн. По сообщениям СМИ, деньги вымогались у представителей «Роснефти». Акции обеих компаний отреагировали на новость небольшим снижением.

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Для деловой общественности данная новость стала неожиданностью, а точнее повод ареста вызвал недоумение у представителей финансового сектора. Нужно сказать, что министр Алексей Улюкаев не устраивал общественность, об этом говорят регулярные насмешки над министром в СМИ и социальных сетях. Неодобрительно на него смотрели и в верхах после ряда промахов и нарастающих проблем в экономике. Казалось, что Улюкаев со дня на день уйдет в отставку вместе со своим коллегой Антоном Силуановым в связи с неспособностью контролировать ситуацию в экономике. Те положительные достижения, которые мы имеем в экономике на данный момент, скорее заслуга главы Центробанка, нежели других министров финансового блока.

Теперь же оказалось, что министр экономического развития, вероятно, оказался не чист на руку, хотя это предстоит доказать суду и бросаться громкими фразами еще рано. Либеральная общественность успела распять уже, скорее всего, бывшего министра на алтаре демократии. Если событие соответствует действительности, то это грозит сменой всего финансового блока министров, что в нынешних обстоятельствах скорее плюс, чем минус. Подобные прецеденты в целом подрывают доверие к правительству. Но, как стало известно, Владимир Путин уже пообщался на эту тему с Дмитрием Медведевым.

Скорее всего, арест Улюкаева может стать не последним и способен спровоцировать волну проверок в ряде органов и компаний.