Москва, 30 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Цены на нефть 29 ноября завершили день снижением. Нефть марки Brent (январские контракты) окончила торги на отметке $47,34 за баррель. WTI с поставкой в январе во вторник к финалу торговой сессии стоила $45,53 за баррель.

Matritca.kz Нефть

С конца прошлой недели волатильность на рынке нефти возросла в преддверии заседания ОПЕК 30 ноября. После месяца различных встреч и переговоров между членами картеля и производителями вне его, ситуация полностью не прояснилась. Ирану, Ираку и Нигерии якобы удалось договориться об особых условиях для себя. Речь идет о том, чтобы страны сократят добычу в меньшем объеме чем остальные, либо заморозят её лишь после того, как выйдут на необходимый уровень добычи.

Дестабилизирует ситуацию постоянно меняющаяся позиция Саудовской Аравии, которая то готова поддержать заморозку безоговорочно, то с определенными условиями. Согласно последним данным Эр-Рияд требует равенства и одинакового вклада всех членов картеля в ограничение добычи.

Первые новости из Вены начнут поступать уже сегодня после обеда. В этот период волатильность нефтяных котировок возрастет. Мы предполагаем, что соглашение все-таки будет достигнуто, но с рядом оговорок. Речь будет идти о сокращении добычи картелем до 32 млн баррелей в сутки. Сейчас производство превышает 33 млн баррелей.

Даже с оговорками подписание соглашения вызовет рост цен на нефть, который продлится до конца недели и сформирует среднесрочный тренд на рынке. 30 ноября днем котировки уже подрастают, за баррель Brent предлагают порядка $48,2.