Москва, 8 ноября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. ОПЕК опубликовал свой ежегодный прогноз по рынку нефти. По данным картеля, спрос на нефть в мире в период с 2015 по 2040 годы вырастет на 17,6%, до 109,4 млн баррелей в день. Прирост произойдет в основном за счет стран-членов ОПЕК. Также организация прогнозирует увеличение собственной доли на рынке с 34% до 37%. Прогноз по стоимости сырья неутешительный: в 2016 году средняя цена на нефть останется в районе $40 за баррель, а к 2040 году возрастет до $92 за баррель.

Нефтяная скважина

Не стоит доверять прогнозам, которые делаются на 25 лет вперед. В течение этого времени они будут не раз скорректированы, так как конъюнктура рынка много раз изменится.

Надо отметить, что ОПЕК прогнозирует весьма скромный рост спроса, за период 2015—2040 годы всего на 17,3%. Безусловно, для добывающих стран рост спроса, это положительный фактор, особенно если он опережает рост добычи, так как двигает цены на нефть вверх. Но сам по себе рост спроса без данных по предложению ни о чем не говорит. Спрос растет, это хорошо, но что в этот момент будет с предложением сырья? Судя по прогнозу ОПЕК, предложение тоже не будет стоять на месте.

Прогнозировать цены на нефть на шесть лет вперед невозможно, так как расстановка сил на рынке нефти за этот период может сильно измениться. И даже ОПЕК, обладая информацией из первоисточников, может попасть пальцем в небо. Другое дело прогноз краткосрочный: в ближайший год цены на нефть вряд ли сильно изменятся, так как страны-производители не могут взять под контроль объемы мировой добычи, а точнее не хотят. Идет ожесточенная борьба за рынок, и пока передел его не закончится, цена на нефть марки Brent через год не поднимется выше $65 за баррель.