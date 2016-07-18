Москва, 18 июля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В правительстве РФ, наконец, определились с критериями приватизации «Роснефти», и, вероятно, ряд инвесторов испытали разочарование, увидев список требований к покупателю. Например, согласно директиве потенциальный инвестор не имеет право продавать акции компании в течение трех лет после покупки. Помимо сопутствующей документации покупатель должен будет подписать соглашение, которое обяжет его голосовать за кандидатов от государства в совет директоров корпорации. И помимо всего прочего продавец должен быть уверен, что продажа бумаг тому или иному инвестору не повлечет за собой каких-либо ограничений и конфликтов с регулирующими органами иных стран.

rosneft.ru «Роснефть»

Фактически покупатель будет зажат в очень строгие рамки: перепродать пакет он не сможет, хотя риски, что инвестиция может оказаться убыточной, никто не исключал, а также голосовать так, как ему кажется правильным, он не сможет. Такие ограничения, однозначно, сузят круг инвесторов. Однако можно предположить, что такие условия были сформированы сознательно под конкретного инвестора. Тем не менее, доказательств этому нет.

На данный момент акции «Роснефти» снижаются более чем на 1%. Мы предполагаем, что отчасти это реакция на специфические условия приватизации.