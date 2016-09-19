Итоги выборов в Госдуму РФ не заставят нефть расти
Москва, 19 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Выборы в Государственную думу РФ VII созыва, безусловно, локальное событие, оторванное от рынка черного золота, никак не повлияет на нефтяные котировки.
Стоимость барреля нефти сейчас в большей степени зависит от поведения основных игроков рынка: Саудовской Аравии, США, Ирана, России, Канады и Кувейта. А также от решений ОПЕК и прогнозов мировых энергетических агентств и министерств. Как известно, на последнем заседании члены ОПЕК не смогли договориться о мерах по стабилизации уровня цен на нефть, что не позволило Brent прыгнуть выше $51,5 за баррель. В итоге котировки находятся в боковом движении в ожидании новых поводов для роста или падения.
На данный момент ситуация достаточно нейтральная. Нет причин для роста, но и для падения их недостаточно. В связи с этим в ближайшие недели спекулянты будут сосредоточены на локальных событиях, таких как динамика коммерческих запасов нефти и количества буровых установок в США, динамика доллара США, а также на среднесрочных прогнозах МЭА и ОПЕК.
Скорее всего, до конца октября нефть марки Brent продолжит торговаться в диапазоне $40−50 за баррель.