Москва, 19 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Выборы в Государственную думу РФ VII созыва, безусловно, локальное событие, оторванное от рынка черного золота, никак не повлияет на нефтяные котировки.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

Стоимость барреля нефти сейчас в большей степени зависит от поведения основных игроков рынка: Саудовской Аравии, США, Ирана, России, Канады и Кувейта. А также от решений ОПЕК и прогнозов мировых энергетических агентств и министерств. Как известно, на последнем заседании члены ОПЕК не смогли договориться о мерах по стабилизации уровня цен на нефть, что не позволило Brent прыгнуть выше $51,5 за баррель. В итоге котировки находятся в боковом движении в ожидании новых поводов для роста или падения.

На данный момент ситуация достаточно нейтральная. Нет причин для роста, но и для падения их недостаточно. В связи с этим в ближайшие недели спекулянты будут сосредоточены на локальных событиях, таких как динамика коммерческих запасов нефти и количества буровых установок в США, динамика доллара США, а также на среднесрочных прогнозах МЭА и ОПЕК.

Скорее всего, до конца октября нефть марки Brent продолжит торговаться в диапазоне $40−50 за баррель.