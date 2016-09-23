Москва, 23 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ на фоне дефицита бюджета продолжает генерировать непопулярные меры сокращения расходов и увеличения доходов. На этот раз под раздачу могут попасть российские пенсионеры, а точнее, работающие пенсионеры. Ведомство предлагает лишить пенсий тех пенсионеров, чей годовой доход превышает 500 тыс. рублей,

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Менее жесткий вариант рассматривает уровень годового дохода пенсионеров от 1 млн рублей. Минфин хочет также отменить фиксированную выплату тем, чей доход превышает два прожиточных минимума. Фактически подобные реформы могут затронуть чуть более 2 млн человек.

Подобная инициатива сэкономит деньги для бюджета до 150 млрд рублей в год, но вряд ли вызовет восторг в обществе, а посему имеет низкие шансы на реализацию.

Министерство не принимает во внимание один факт, что ряд пенсионеров работают лишь потому, что на пенсию жить достойно невозможно. Таким образом, получается, что Минфин взял на себя смелость решать, кто и на какие средства должен жить, для кого доход свыше 40 тыс. рублей избыточен, а для кого нет.

Основная проблема ведомства — это отсутствие желания решать проблему дефицита путем повышения эффективности расходования средств и собираемости налогов. Вместо этого чиновники ищут, с кого и как удержать побольше средств.