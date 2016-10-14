Москва, 14 октября, 2016, 18:40 — ИА Регнум.



Биржа

Нефтяные котировки завершили торговую сессию четверга ростом. По итогам вчерашних торгов цена на нефть марки Brent составила $51,93 за баррель, цена на WTIс поставкой в ноябре к закрытию выросла до $50,52 за баррель.

В пятницу, 14 октября, котировки продолжили рост, несмотря на негативную статистику от Энергетического информационного агентства, согласно которым по итогам прошлой недели коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,9 млн баррелей. Вероятно, статистические данные отошли на второй план для инвестора. После небольшой технической коррекции «быки» вновь хотят протестировать отметку в $53 за баррель.

Сегодня компания Baker Hughes представит данные по итогам прошлой недели по количеству буровых установок в США. Возможно, котировки вновь проигнорируют данные в случае, если они окажутся негативными. Тем не менее, подняться выше $53 за баррель сегодня Brent вряд ли сможет.

Также стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Джанет Йеллен сегодня вечером. В последние дни доллар США взял курс на укрепление, что является негативным сигналом для товарного рынка, так как активы номинированы в американской валюте. Его дальнейшее укрепление будет несколько тормозить рост цен на нефть.

Позитив от встречи ОПЕК в Алжире держится на рынке достаточно долго, но до ноябрьской встречи еще далеко. Хватит ли «быкам» сил, чтобы удержаться на достигнутых отметках до этого момента — пока не понятно.