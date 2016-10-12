



Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Яркой вехой осеннего политического сезона в Европе стал новый скандал. На несостоявшемся 2 октября в Венгрии референдуме практически все принявшие в нем участие (более 98%) дали отрицательную оценку иммиграционной политике Брюсселя.

Венгрия не первый раз раздражает богатых старожилов ЕС. Так, еще в середине сентября Люксембург предложил исключить Венгрию из Евросоюза из-за ее миграционной политики, которая противоречит европейским ценностям — правительство Венгрии не хочет пускать в страну беженцев. По мнению главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, Будапешт должен принять бедных и накормить голодных. При этом он не поясняет, на какие средства страна с внешним долгом в 80% ВВП и дефицитом бюджета должна содержать мигрантов. Однако такой маленькой стране, как Люксембург, привыкшей жить в долг, трудности венгров не понять. Кстати, стоит отметить, что Люксембург — страна с самым высоким соотношением внешнего долга и ВВП около 6900%.

Конфликт двух членов Евросоюза на фоне наплыва мигрантов очень показательный. Данная проблема может стать причиной смены политических сил в ЕС или вовсе приведет к уменьшению союза за счет выхода из него недовольных стран. Союз постепенно движется не только к политическому тупику, но и к экономическому краху, так как существующая модель выживания за счет кредитования оказалась неэффективной.

С момента, когда экономика ЕС впала в рецессию, а американские рейтинговые агентства только и успевали, что каждый день снижать рейтинги европейских стран, прошло четыре года. Благодаря мягкой денежно-кредитной политике Евросоюзу удалось выйти из рецессии, но восстановиться полностью не получилось, так как дешевые кредиты и снисходительное отношение стран-лидеров союза к наиболее проблемным соседям не изменило ситуацию кардинальным образом, а лишь замаскировало ее и местами усугубило.

Таким образом, на сегодняшний день основной проблемой союза остается высокий уровень государственного долга ряда его членов. Наиболее проблемной страной является Греция, которая обладает долгом в размере 170% ВВП и не имеет возможности погасить его без привлечения новых внешних займов. Однако международные кредиторы не торопятся выделять новый транш финансовой помощи Греции, сетуя на то, что должница не выполняет все необходимые для кредитования условия.

Непомерные долги и новые кредиты привели к тому, что Греции пришлось свернуть существенную часть промышленности. Естественно, это ударило по ВВП, который в 2015 году продолжил снижение и составил минус 0,5% г/г. К слову, в денежном выражении объем ВВП страны сократился до уровня 2007 года. Вот такие получились итоги евроинтеграции для родины демократии.

Греция далеко не единственная страна с подобными проблемами. К странам с высоким уровнем государственного долга, дефицитом бюджета и большой безработицей можно отнести Италию, Норвегию, Хорватию, Великобританию, Испанию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию и еще ряд стран. Даже сама Германия не может похвастаться на сегодняшний день существенными успехами в экономике.

Отдельно хочется остановиться на Прибалтике. К примеру, на момент вступления в ЕС внешний долг Латвии составлял 60% ВВП, сейчас это 180% ВВП. В Литве данный показатель вырос с 15% до 38% ВВП. Фактически жесткие квоты на производство определенных товаров и оказание услуг привело к сокращению объемов производства внутри вышеперечисленных стран, что само по себе негативно отражается на деловой активности, ведет к росту числа безработных и падению ВВП.

Именно отсутствие возможности развивать внутренние производственные мощности в необходимом объеме и безработица, приведшая к росту трудовой миграции, заставляет ряд стран задуматься о выходе из ЕС. И в этом кроется еще одна серьезная проблема для союза. Буревестником для Евросоюза стала Великобритания, которая по итогам референдума все же выходит из ЕС.

Итоги референдума в Великобритании стали сигналом для многих инвесторов, сигналом о том, что целостность ЕС и устойчивость европейской экономики под ударом. Свое желание покинуть союз правительство Британии озвучило еще несколько лет назад, но тогда мало кто воспринял эту идею всерьез. Референдум это уже определенный шаг, который увеличивает шансы на выход страны из ЕС. Великобритания позиционирует себя как демократичную страну и вряд ли не исполнит волю народа.

Выход Великобритании, третьей экономики Европы из ЕС нанесет союзу ущерб не только экономический, но и приведет к перераспределению политических сил в ЕС. Здесь, казалось бы, абсолютным лидером станет Германия, но сейчас первенство партии Ангелы Меркель под вопросом. Сможет ли другая немецкая партия удержать Германию в локомотивах союза — пока не известно.

Политические перестановки произошли и в самой Великобритании, на смену либералам пришли консерваторы. Первое, что взялась реформировать новая премьер-министр Тереза Мэй, это условия трудовой миграции. В скором времени иностранцам, в том числе и гражданам Евросоюза, устроиться на работу в Великобритании будет очень сложно. Жесткие условия получения рабочей визы и сокращение квот на рабочие места для иностранцев приведут к концентрации безработных в ЕС, а потому уровень безработицы в ряде стран неминуемо вырастет.

Для экономики туманного Альбиона отделение от ЕС тоже не пройдет бесследно, однако в основном это сулит временные материальные потери. Ведь фактически страна не входит в зону евро, имеет свою валюту, свой центробанк и проводит независимую от ЕС монетарную и денежно-кредитную политику. Что касается торговых условий, то здесь вряд ли что-то изменится. Даже если Великобритания покинет единый европейский рынок, союз не будет вводить жесткие торговые условия для бывшего члена, так как Соединенное Королевство является одним из основных торговых партнеров ЕС.

Однако главным риском во всей этой истории под названием Brexit является сам прецедент, глядя на который другие недовольные членством страны могут пойти на аналогичные шаги, что поставит под угрозу целостность Евросоюза в принципе. О проведении подобного референдума уже задумываются в Нидерландах, Испании и Португалии. Нечто подобное проводила ранее Греция, но там референдум был использован, в качестве инструмента для шантажа международных кредиторов. И, кстати, весьма удачно.

В будущем разногласия между членами ЕС будут только нарастать. Конфликты будут и относительно экономической политики и внешней, и миграционной. Кстати, желание ряда стран продолжить экономическое сотрудничество с Россией может сыграть в этом не последнюю роль. Удивительно, что при всей очевидности сложной ситуации в ЕС, находятся желающие вступить в союз. Наибольшее удивление вызывает стремление Сербии стать членом единой Европы.

Безусловно, политические и экономические пертурбации окажут влияние на единую европейскую валюту. С начала своего существования евро активно укреплялся, став крепче и надежнее доллара, но только до 2008 года. Кризис не пощадил даже самые стабильные валюты. Однако с приходом новой рецессии европейские власти поняли, что слабая национальная валюта — это путь к увеличению торгового оборота и стимулированию роста промышленного производства. Дурной пример Европе подали Соединенные Штаты.

На фоне мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ евро ослаб и почти дошел до паритета с долларом, однако сверхмягкая политика ФРС США не дает осуществиться планам ЕЦБ в полной мере.

Эффективность массового вливания денежных средств на финансовый рынок и сверхнизких процентных ставок сомнительная. Основные макроэкономические показатели ЕС достаточно слабые. К примеру: инфляция в августе составила 0,3% г/г, при целевом уровне в 2%, а темпы роста ВВП во втором квартале 2016 года не превысили 1,6% г/г.

Дальнейшее ослаблений евро, по оценкам аналитиков Альпари, находится под вопросом по крайней мере до тех пор, пока ФРС не начнет повышать ставку, а это значит, что разогнать инфляцию и простимулировать экономику за счет дешевых денег в полной мере не получится. Мы предполагаем, что до конца года пара евро/доллар продолжит торговаться в диапазоне 1,073−1,159. Пара придерживается данного коридора уже на протяжении года.

Что касается более глобального прогноза, то для того, чтобы в экономике ЕС произошли реальные качественные изменения, необходимы реформы и в первую очередь политические. Только перестановка политических сил сможет кардинально изменить состояние стран Европы.