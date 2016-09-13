Москва, 13 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. 16 сентября 2016 года состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ. Эксперты финансовой индустрии не ждут от мегарегулятора неожиданных решений. Предполагается, что по итогам встречи ключевая ставка останется без изменений на уровне 10,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Последние четыре месяца рублевые пары торгуются в узком диапазоне. Относительно стабильный курс рубля позволил существенно сократить темпы прироста инфляции. В некоторые периоды данный показатель и вовсе демонстрировал нулевой прирост, например, с 30 августа по 5 сентября. С начала года прирост инфляции составил всего 3,9%, в 2015 году этот показатель за тот же период достигал 9,8%. Однако несмотря на это, в ЦБ РФ не расслабляются и считают, что ситуация с инфляцией далека от стабильности, поэтому спешить со снижением ставки не будут.

Одним из факторов, который сдерживает регулятор, является структурный профицит ликвидности в банковском секторе, который может негативно сказаться на уровне инфляции. Это означает, что банки имеют достаточно большое количество денежных средств и их интерес к привлечению средств через ЦБ РФ снижается. Снижение ставки в такой ситуации лишь усилит рост профицита.

Кроме того, мегарегулятора смущает рост потребительского кредитования, несмотря на их относительную дороговизну. Более дешевые займы в результате снижения ставки несут в себе риски резкого повышения спроса и инфляции.

Это основные причины, по которым ЦБ РФ может оставить ставку без изменения. Остаются и косвенные факторы, такие как неоднозначная риторика ФРС США. Есть вероятность, что в сентябре американский федрезерв рискнет повысить процентную ставку. В таком случае рубль будет испытывать давление и высокая ключевая ставка, смягчит его. Если оба регулятора не изменят ставки, то боковик в рублевых парах сохранится еще в течение сентября.