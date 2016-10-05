Москва, 5 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 4 октября завершили торговую сессию ростом. К закрытию цена на нефть марки Brent (ноябрьские контракты) составила $51,25 за баррель, цена на нефть марки WTI с поставкой в ноябре — $49,15 за баррель.

bashneft.ru Добыча нефти

5 октября днем котировки продолжили рост, к этому часу за баррель Brent на рынке предлагают $51,56, за баррель WTI — $49,34. В настоящий момент рост цен связан с позитивной статистикой от Американского института нефти, который зафиксировал по итогам прошлой недели снижение коммерческих запасов черного золота в США на 7,6 млн баррелей.

Сегодня аналогичную статистику представит Энергетическое информационное агентство, если организация подтвердит столь существенное снижение, то рост усилится. Однако увеличение стоимости Brent ограничено уровнем в $53 за баррель, есть мнение, что спекулянтам удастся его преодолеть на остаточном позитиве от заседания ОПЕК и положительной статистике.

Предположительно, около данной отметки котировки продержатся ровно до ноябрьского заседания ОПЕК. Инвесторы подождут развития ситуации и только после итогов очередной встречи будут предпринимать дальнейшие действия на рынке. Сегодня, 5 октября, рост, вероятно, продолжится.