Анна Бодрова
Последние публикации
«Бермудский треугольник» цен в России
С ценами в стране творится что-то очень странное. Официальная инфляция, по данным Росстата, отступает и находится совсем близко к целям ЦБ на уровне 4%. Однако рядовые россияне этого праздника жизни как будто не замечают, потому что розничные продажи прирастают слишком медленными темпами на...
20 июля 2017
По итогам 2017 года промпроизводство в России может достичь цели в 2%
Промышленное производство в России по итогам июня текущего года выросло на 3,5% в годовом сопоставлении. При этом очищенные от волатильности данные с поправкой на сезонность демонстрируют, что за июнь индикатор сократился на 0,5% — первый раз за четыре месяца. Наблюдения Росстата показывают, что за...
18 июля 2017
«Бесконечные проверки лишают бизнес дохода и конкурентоспособности»
В российском правительстве считают, что малый и средний бизнес должен подвергаться проверкам и визитам контролирующих органов в такой же мере, как это происходит для крупных компаний и предприятий. Об этом заявил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов. Он считает, что пора покончить...
17 июля 2017
Позитива рублю прибавила приватизация «Роснефти»
Российский рубль сегодня, 8 декабря, днем торгуется с небольшим снижением в парах с иностранными валютами. Доллар и евро стабильны, несмотря на очередной взрыв энтузиазма в нефти. Определенный позитив рублю дают новости об итогах приватизации «Роснефти», президент уже дал рекомендации главе...
8 декабря 2016
Что готовят рубль и доллар к Новому году
Уходящий год оказался насыщенным для рынка валют. Он стартовал с отметки 73,08 руб. за доллар США, а максимума достиг к 21 января на 85,99 руб. Устойчивый откат начался в середине февраля, на данный момент с начала года российский рубль укрепился к доллару на 14,34%. К слову, 7 декабря прошлого...
7 декабря 2016
Личная инфляция в России отличается от официальной вдвое
В Минэкономразвития РФ по итогам 2016 года ждут резкого снижения инфляции. Официальный прогноз предполагает значение в 5,8% г/г, но ведомство считает, что цифры окажутся ниже. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал, что к концу года индекс потребительских цен в стране может оказаться...
7 декабря 2016
Доллар застрял в диапазоне 63,50-64,50 рубля
Российский рубль сегодня, 6 декабря, торгуется без единого направления движения в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 63,77 руб. (-0,05%). Евро стоит 68,67 руб. (+0,02%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 7 декабря, составляют 63,87 руб. за американскую валюту...
6 декабря 2016
Волна итальянской паники способна утянуть евро/доллар на дно
Италия в эмоциональном огне. Итоги прошедшего в выходные референдума оказались предсказуемыми: население проголосовало против предложенной конституционной реформы, а значит, против действующего правительства. При выборной явке на уровне 70% «против» высказалось примерно 60%. Премьер-министр страны...
5 декабря 2016
Рубль сдержанно отыгрывает взлет нефти
Российский рубль сегодня, 30 ноября, заметно дорожает в парах с иностранными валютами на фоне очередной волны нефтяного ралли. ОПЕК пока еще ничего не решил, но его представители обмолвились о «хорошем настроении», и процесс пошел. За доллар США к настоящему времени дают 64,60 руб. (-0,7%). Евро...
30 ноября 2016
Заседание ОПЕК может обрушить нефть на 5-10%
Сегодня, 29 ноября, российский рубль торгуется с небольшим снижением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 65,00 руб. (+0,2%). Евро стоит 68,90 руб. (+0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 30 ноября составляют 64,94 руб. за американскую валюту (повышена на 3 копейки)...
29 ноября 2016
«Чёрная пятница» в России будет просто пятницей
Российские ретейлеры быстро освоили западную традицию распродаж. В США сегодня Black Friday («Черная пятница») — день, когда продавцы дают максимально возможные скидки на ассортиментный ряд товаров, а покупатели дежурят около магазинов с раннего утра, заранее приметив месторасположение нужного...
25 ноября 2016
Декабрь станет самым волнительным для рубля
Чем ближе конец 2016 года, тем актуальнее вопрос стоимости иностранной валюты на следующие 12 месяцев. Как правило, это всегда приблизительный расчет, который имеет солидную долю погрешности. Ведь никто не сможет точно сказать, что принесет новостной поток в 2017 году и, как именно на него будет...
25 ноября 2016
Личная инфляция в РФ опережают официальную статистику почти втрое
Инфляция в России вновь ускорилась. После двух недель минимального прироста на 0,1% к 21 ноября индекс потребительских цен снова прибавляет по 0,2% еженедельно. С начала ноября инфляция расширилась на 0,4%, с января она выросла на 4,9%. К слову, в годовом сопоставлении инфляция по итогам октября...
24 ноября 2016
Отступление рубля может перейти в атаку
Российский рубль 23 ноября днем быстро отступает в парах с иностранными валютами. Однако это такое же хаотичное и эмоциональное движение как его рост накануне. Пока биржи остаются под властью сиюминутных решений, устойчивых торгов ждать не стоит. За доллар США к настоящему времени дают 64,45 руб...
23 ноября 2016
У рубля прекрасное настроение
Рубль 22 ноября активно укрепляется в парах с иностранными валютами, пока нефть раскачивается на качелях волатильности. За доллар США к настоящему времени дают 63,67 руб. (-0,3%). Евро стоит 67,72 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 23 ноября, составляют 63,62 руб. за американскую валюту и 67...
22 ноября 2016
Каждый российский регион экономически несчастлив по-своему
Состояние региональных бюджетов — тема очень емкая. В 2016 году в составе Российской федерации находится 85 субъектов, каждый из которых по-своему уникален и индивидуален. Где-то сделан упор на сельское хозяйство, где-то регион «выезжает» на нефтедобыче, а в ряде случаев регионы являются...
21 ноября 2016
Спад доходов граждан РФ в 2016 году окажется в восемь раз хуже прогнозов
Пока власти строят оптимистичные планы на будущий год, отчеты за год уходящий радуют все меньше и меньше. Инфляция, может, и минимальна с момента наблюдений за показателем с 1991 года, но это единственный повод для оптимизма. Скорее всего, он рыночный — экономика научилась работать с закрытыми...
21 ноября 2016
Доллару комфортно выше 65 рублей
Российский рубль сегодня, 18 ноября, дешевеет в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 65,18 рубля (+0,6%). Евро стоит 69,11 рубля (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 21 ноября, составляют 65,10 рубля за американскую валюту (повышена на 19...
18 ноября 2016
Вакуум предложения бензина Москве не грозит
Сезонный рост спроса на топливо в холодное время года — регулярно повторяющееся наблюдение, которое накладывается на различного рода технические нюансы. В начале осени на профилактику закрывались Ачинский и Омский НПЗ, поставки топлива несколько меняли географию так, чтобы регионы России не...
18 ноября 2016
Единичные признаки оживления экономики РФ съедаются бытовухой
Российская экономика полна признаков оживления: то тут, то там мелькает искра и кажется, что вот-вот система встанет на ноги. Почти год без внешних стрессов, что дает повод надеяться на формирование идеальной основы для начала стабилизации. Однако статданные показывают, что до долгожданного...
18 ноября 2016