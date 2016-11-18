Москва, 18 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Российская экономика полна признаков оживления: то тут, то там мелькает искра и кажется, что вот-вот система встанет на ноги. Почти год без внешних стрессов, что дает повод надеяться на формирование идеальной основы для начала стабилизации. Однако статданные показывают, что до долгожданного нейтрального и ровного экономического периода все еще далеко.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

Сегодня, 18 ноября, один из финансовых политиков объявил, что российский ВВП просел в октябре текущего года на 0,5% г/г. Средний прогноз Минэкономразвития РФ предполагает, что экономика сократится за год на 0,6%, реальные же цифры могут показать снижение от 0,6 до 0,8%, смотря как считать.

Жители России же считают, что особенного оптимизма текущая ситуация в стране не заслуживает, и с осторожностью смотрят в будущее. Согласно результатам опросов ФОМ, 33% респондентов не видят особенных улучшений в стране, ухудшение ситуации видят 41% опрошенных. Для сравнения, еще год назад эта цифра составляла 39%, и за двенадцать месяцев она только ухудшилась с учетом того, что экономику особенно и не трясло.

Покупательская способность российских граждан в 2016 году остается без особенного улучшения, траты расширяются, но только за счет кредитного плеча. С дорогостоящими приобретениями, товарами длительного пользования, автомобилями основное большинство населения страны предпочитает подождать.

Средний рост заработной платы в 2016 году в России составил порядка 5%, согласно официальным данным, инфляция же составляет 6,1% г/г. Продовольственная инфляция, по наблюдениям Росстата, в октябре составила 5,5%, цифра вполне приличная в сравнении с уровнями годом ранее, но все еще далекая от идеальной.

По факту получается, что единичные признаки оживления тут же нивелируются серой повседневностью и рутиной.