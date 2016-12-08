Москва, 8 декабря, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Российский рубль сегодня, 8 декабря, днем торгуется с небольшим снижением в парах с иностранными валютами. Доллар и евро стабильны, несмотря на очередной взрыв энтузиазма в нефти. Определенный позитив рублю дают новости об итогах приватизации «Роснефти», президент уже дал рекомендации главе компании, чтобы избежать влияния на рубль в процессе конвертации денег за пакет акций.

ИА REGNUM Рубль

За доллар США сейчас дают 63,34 руб. (+0,2%). Евро стоит 68,32 руб. (+0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на 9 декабря составляют 63,39 руб. за американскую валюту и 68,24 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 52 и 26 копеек соответственно.

Цены на нефть растут днем. Баррель сорта Brent стоит сейчас $53,42 (+0,9%). Новости о снижении запасов черного золота уже отыграны в ценах на энергоносители, внимание сырьевого рынка снова сосредоточено на ОПЕК.

Информация о завершении сделки по приватизации пакета ценных бумаг «Роснефти» выглядит умеренно положительной для российского рынка и сегмента валют. Теперь очень важно, чтобы компания плавно и без стрессов обменивала иностранную валюту на рубли так, чтобы корпоративные интересы не встали во главе угла и не выбили почву из-под ног у рубля. Успешное завершение сделки предполагает, что на российский рынок придут новые иностранные инвесторы. Для рубля, в свою очередь, это не исключает варианта расширения торгов формата carry-trade.