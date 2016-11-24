Москва, 24 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Инфляция в России вновь ускорилась. После двух недель минимального прироста на 0,1% к 21 ноября индекс потребительских цен снова прибавляет по 0,2% еженедельно. С начала ноября инфляция расширилась на 0,4%, с января она выросла на 4,9%. К слову, в годовом сопоставлении инфляция по итогам октября составила 6,10%. В ноябре, вероятно, показатель или останется на имеющемся значении, или прибавит до 6,2−6,3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Основным триггером роста инфляционного давления остаются продукты питания. Согласно официальным данным Росстата, мясо-молочная продукция дорожает активнее других групп товаров, но плодоовощной ряд догоняет темпами роста цен, поскольку сезонного предложения на прилавках уже не осталось. В 2016 году вклад сезонной продукции в снижение общей инфляции оказался колоссальным, но краткосрочным.

Интересно, что параметры личной инфляции все так же опережают официальную статистику примерно втрое. В кулуарах представители статистических ведомств поясняют, что считают параметры роста цен на отдельные продукты, принимая во внимание базовую небрендированную продукцию. Так, например, ведомство может фиксировать снижение цены на подсолнечное масло, наблюдая за не расфасованным, но готовым к продаже сырьем, в то время как знакомый потребителю продукт с известной наклейкой может менять стоимость линейно и постоянно.

Так считается вся продовольственная инфляция, поэтому разница между официальной статистикой и личными тратами и без того не толстого кошелька среднестатистического российского гражданина так заметна.