Москва, 29 ноября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, российский рубль торгуется с небольшим снижением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 65,00 руб. (+0,2%). Евро стоит 68,90 руб. (+0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 30 ноября составляют 64,94 руб. за американскую валюту (повышена на 3 копейки) и 68,84 руб. за европейскую (понижена на 32 копейки).

ptra Нефть

Цены на нефть резко снижаются сегодня днем. Баррель сорта Brent стоит $48,35 (-1,7%). Чем ближе к заседанию ОПЕК в среду, тем выше градус напряжения на площадке. Учитывая, что у сторон остаются весомые разногласия как относительно методик, так и касательно глобального взгляда на заморозку добычи, можно ожидать любого поворота в этой истории. Если соглашение окажется номинальным или его не окажется вовсе, баррель рухнет на 5−10%. Если соглашение придется рынку по вкусу и покажется жизнеспособным, то «бочка» резво подорожает.

Рубль почти не реагирует на нефтяную истерию, и это выглядит необычно. По всей видимости, инвесторы просто стоят в диапазонах и ждут фактов, поскольку слухи давно отыграны и учтены в котировках. Доллар США останется пока в границах 64,70−65,20 руб. Поддержка стоит на 64,60 руб., сопротивление — на 65,57 руб. Новый среднесрочный диапазон можно будет рассматривать, когда станет ясно, что именно решил ОПЕК.

Инвесторам потребуется несколько дней, чтобы снизился градус накала страстей. Волатильность в валютных парах и сырьевых котировках останется высокой до конца недели.